Борг Києва за світло перевищив 1 мільярд

Версія для друку     Додати коментар -
22.05.2017  18:12


Фото apostrophe.ua

Столичні споживачі станом на 1 травня заборгували за використану електричну енергію більше 1 мільярда гривень.

Про це повідомляє ПАТ "Київенерго".

У квітні борг зріс на 83,5 мільйона гривень.

"Підприємства життєзабезпечення міста комунальної форми власності за підсумками квітня приростили борги за електроенергію на 34,1 мільйона гривень – до 404,9 мільйона. Найбільший боржник ПАТ "АК "Київводоканал" – збільшив суму боргу до 158,3 мільйона гривень. КП "Київський метрополітен" – до 67,2 мільйона гривень", - йдеться в повідомленні.

Борг населення Києва сягнув 373,2 мільйона гривень.

"Найбільшими боржниками є споживачі Дарницького (54,5 мільйона гривень), Святошинського (42,3 мільйона гривень) та Солом’янського (41,7 мільйона гривень) районів", - йдеться в повідомленні.

"Київенерго" закликає своїх клієнтів своєчасно розраховуватися за спожиті послуги та не накопичувати борги за електроенергію, бо від цього залежить здатність компанії забезпечити столицю необхідними обсягами електроенергії та своєчасно усувати аварійні ситуації.

 
powered by lun.ua
    НАЙГОЛОВНІШЕ
На Московському і Південному мостах обмежать рух
Кияни вимагають не рубати сторічну ялинку для Києва
Кличко: забудова Сінного має зупинитись до п'ятниці. Відео
Екологи: у Києві готуються забудувати Дніпровські острови
Мер Ірпеня зводить будинок у лісі поблизу Варшави – Чесно. ФОТО
    ПУБЛІКАЦІЇ
Більше про метро
21.09, 11:00

Наталка Макогон, радниця начальника метрополітену: Підземка – це потужна субкультура

Відкритість, яку обрав столичний метрополітен у комунікаціях, давно оцінили пасажири. Наталка Макогон, радниця начальника й речниця метрополітену — його "голос" у медіа. Вона поділилась тим, як говорити з пасажирами про інновації в метро, чому від "зради" до "перемоги" лише один лайк, і який приклад з її роботи вивчають на курсах як кейс комунікації держустанови.
ГПУ пояснила обшуки в депутата від "Батьківщини": Оборудки з податками
Метро-2017. Рік інновацій
    КОЛОНКА АВТОРА
14.11.2017, 14:56
Сергій Огородник

У Кличка пропонують домовитися зі скандальним забудовником на Святошині

Громаді Новобіличів поки вдається стримувати незаконне будівництво на вулиці Обухівській у Києві. Мешканці активно домагаються скасуванням документів, якими прикривається забудовник. Натомість радник міського голови пропонує домовлятися із керівником незаконної забудови.
13.11.2017, 11:59
Олександр Вовченко

Час думати українською

Якщо ще кілька років тому українськомовні кияни мирилися з панівним становищем російської мови, то зараз усе навпаки. Дедалі більше користувачів надсилають бізнесу прохання зробити українськомовні версії сайтів, проводити тренінги українською.