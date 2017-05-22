Борг Києва за світло перевищив 1 мільярд



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Столичні споживачі станом на 1 травня заборгували за використану електричну енергію більше 1 мільярда гривень.

Про це повідомляє ПАТ "Київенерго".

У квітні борг зріс на 83,5 мільйона гривень.

"Підприємства життєзабезпечення міста комунальної форми власності за підсумками квітня приростили борги за електроенергію на 34,1 мільйона гривень – до 404,9 мільйона. Найбільший боржник ПАТ "АК "Київводоканал" – збільшив суму боргу до 158,3 мільйона гривень. КП "Київський метрополітен" – до 67,2 мільйона гривень", - йдеться в повідомленні.

Борг населення Києва сягнув 373,2 мільйона гривень.

"Найбільшими боржниками є споживачі Дарницького (54,5 мільйона гривень), Святошинського (42,3 мільйона гривень) та Солом’янського (41,7 мільйона гривень) районів", - йдеться в повідомленні.

"Київенерго" закликає своїх клієнтів своєчасно розраховуватися за спожиті послуги та не накопичувати борги за електроенергію, бо від цього залежить здатність компанії забезпечити столицю необхідними обсягами електроенергії та своєчасно усувати аварійні ситуації.