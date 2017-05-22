У метро скоротять кількість турнікетів, які приймають жетони

Версія для друку     Додати коментар -
22.05.2017  16:44


Фото з facebook-сторінки метро

Київський метрополітен продовжує роботу з переходу на автоматичні засоби оплати проїзду – з 24 травня на режим "без жетонів" переведуть ще 11 турнікетів.

Про це повідомляє сайт підземки.

Мова йде про турнікети на стаціях "Хрещатик", "Майдан Незалежності", "Дорогожичі", "Оболонь".

Як відомо, у кінці квітня столична підземка презентувала можливість запису проїзних квитків з усіма знижками на банківську картку з технологією PayPass.  

Також сплачувати по 3,5 гривані за поїзду можна одноразово поповнивши картку метро на 50 поїздок.

Підприємство технічно готується збільшити кількість турнікетів для обслуговування банківських карток.

Також планується відкриття додаткової каси з обслуговування користувачів електронними засобами оплати. Зараз така працює на станції метро "Політехнічний інститут".
powered by lun.ua
Коментарі - 0
    НАЙГОЛОВНІШЕ
На дитмайданчику по вулиці Теліги знайшли гранату. ФОТО
Музей монументальної пропаганди відкриють на ВДНГ восени
З могили Міхновського зникло погруддя
Кличка просять взяти під особистий контроль розвиток велоінфраструктури Києва
В офіс КУН кинули бойову гранату. ФОТО. Відео
    ПУБЛІКАЦІЇ
20.04, 11:50

Санатории Трускавца - подарите себе праздник!

Возникло желание посетить курорт Трускавец немедленно? Вам на помощь придет наш сервис бронирования отелей и санаториев "Трускавец.Online". На сайте можно приобрести путевки в лучшие санатории Трускавца по демократичным ценам в режиме онлайн.
Рік роботи Київської облради: чому депутати реєструються і тікають з сесій
Скраплений газ у Києві може подорожчати втричі
    КОЛОНКА АВТОРА
19.05.2017, 10:01
Ксенія Семенова

Київське рекреаційне гетто

Останні кілька днів на Трухановому невідомі служби облаштовують "безпечні умови" для велосипедистів і пішоходів шляхом встановлення пластикових червоних стовпчиків, які відмежують місце руху велосипедистів від автомобілів. Офіційну інформацію про те, хто і з якою метою це робить, отримати наразі не вдалось.
17.05.2017, 10:31
Володимир Прокопів

Чи потрібно було Києву Євробачення?

Повернення нашої держави на культурну карту світу – це не демонстрація, що ми закрили очі на конфлікт на Донбасі. Це доказ того, що Україна жива і здатна долати перешкоди та виклики. Сцена "Євробачення" стала не "бенкетом під час чуми", а можливістю заявити про себе потужній європейській аудиторії.
Авторизація
Для авторизації використовуйте ті самі ім'я і пароль, що і для коментування публікацій на "Українській правді".


Якщо ви новий читач, будь ласка, зареєструйтесь
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter   Вконтакте