У метро скоротять кількість турнікетів, які приймають жетони



Фото з facebook-сторінки метро Фото з facebook-сторінки метро

Київський метрополітен продовжує роботу з переходу на автоматичні засоби оплати проїзду – з 24 травня на режим "без жетонів" переведуть ще 11 турнікетів.

Про це повідомляє сайт підземки.

Мова йде про турнікети на стаціях "Хрещатик", "Майдан Незалежності", "Дорогожичі", "Оболонь".

Як відомо, у кінці квітня столична підземка презентувала можливість запису проїзних квитків з усіма знижками на банківську картку з технологією PayPass.

Також сплачувати по 3,5 гривані за поїзду можна одноразово поповнивши картку метро на 50 поїздок.

Підприємство технічно готується збільшити кількість турнікетів для обслуговування банківських карток.

Також планується відкриття додаткової каси з обслуговування користувачів електронними засобами оплати. Зараз така працює на станції метро "Політехнічний інститут".