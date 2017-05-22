Музей монументальної пропаганди відкриють на ВДНГ восени



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Восени на території національного комплексу "Експоцентр України" відкриють першу чергу Музею монументальної пропаганди.

Про це заявив секретар Київради Володимир Прокопів, повідомляють "Українські новини".

"Ми приступаємо до створення Музею монументальної пропаганди, що зможе стати одним з топ-10 визначних пам'яток столиці", - сказав він.

Експонатами музею будуть монументальні скульптури, надані місцевою владою або приватними колекціонерами.

Бюджет проекту становитиме 15-20 мільйонів гривень.

За словами керівника проекту Максима Бахматова, проект буде профінансовано за рахунок приватних осіб і інвесторів без залучення державних коштів.

Скульптури розташуються на алеях Експоцентру на площі близько 2 га. Проект будуть здавати чергами, першу з яких буде запустять восени 2017 року.

Як повідомляла "Українська правда. Київ" раніше, відкриття музею планують приурочити до 100-річчя Жовтневої революції – у жовтні 2017 року.