Оновлений велотрек відкрили лазерним шоу. ФОТО. Відео

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21.05.2017  10:40


Увечері 20 травня у столиці відкрили оновлений велотрек. На свято витратили 3 мільйони гривень.  

Про це повідомляє прес-служба мера Києва.

На початку церемонії відкриття глядачам показали шоу вуличних культур у виконані збірних команд Києва з брейк-данс та BMX rider. А потім – лазерне "бім-шоу" та відеоінсталяцію з залученням новітніх 3d технологій про історію Києва, велосипеду і велотреку. 

 

"Я вдячний громаді і всім небайдужим активістам, з якими ми, всі разом, захистили велотрек. Ми його відновили, зробили сучасним спортивним об'єктом. За оцінками експертів, полотно велотреку – одне з найкращих в Європі", - сказав на відкритті мер столиці Віталій Кличко. 

 

Як відомо, окрім власне велотреку, тут облаштували прилеглу територію, побудували паркінг, кафе та відновили сквер. 

 

"Тут буде гарна дитяча велошкола, є чудовий сквер, паркінг, кафе, освітлення, відеоспостереження, тобто все, що потрібно. Ми сподіваємося, що на велотреку завжди буде багато людей, тут тренуватимуться діти і дорослі, тут відбуватимуться змагання та проводитимуть дозвілля кияни", - зазначив Кличко. 

 

За словами заступника голови КМДА Олександра Спасибка, реконструкція велотреку коштувала близько 100 мільйонів гривень.

Ще 3 мільйони гривень витратили на урочисте відкриття. 

Фото kiev.klichko.org
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