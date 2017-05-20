У вагонах метро встановлять відеонагляд за 83 мільйони

Версія для друку     Додати коментар -
20.05.2017  11:16


Фото railwayfoto.narod.ru

КП "Київський метрополітен" має намір обладнати вагони метро камерами відеоспостереження за 83 мільйони гривень у 2017-2019 роках.

Про це йдеться у програмі технічного розвитку підприємства на 2017 рік, повідомляють "Українські новини".

Зокрема, у 2017 році планують встановити 25 камер за 13 мільйонів гривень.

Усього планується встановити 160 одиниць відеоспостереження.

Також у планах підприємства реконструювати розділову підстанцію РП-10 на території електродепо "Дарниця" за 16,24 мільйона гривень.
powered by lun.ua
Коментарі - 0
    НАЙГОЛОВНІШЕ
У вагонах метро встановлять відеонагляд за 83 мільйони
У Києва знищують садибу Терещенків, – активіст
КМДА дала 3 мільйони не на "Велодень", а на відкриття велотреку – Оргкомітет "Велодня"
УГКЦ проситиме інші країни захистити Патріарший собор від руйнування
Метро на Троєщину будуватимуть китайці
    ПУБЛІКАЦІЇ
20.04, 11:50

Санатории Трускавца - подарите себе праздник!

Возникло желание посетить курорт Трускавец немедленно? Вам на помощь придет наш сервис бронирования отелей и санаториев "Трускавец.Online". На сайте можно приобрести путевки в лучшие санатории Трускавца по демократичным ценам в режиме онлайн.
Рік роботи Київської облради: чому депутати реєструються і тікають з сесій
Скраплений газ у Києві може подорожчати втричі
    КОЛОНКА АВТОРА
19.05.2017, 10:01
Ксенія Семенова

Київське рекреаційне гетто

Останні кілька днів на Трухановому невідомі служби облаштовують "безпечні умови" для велосипедистів і пішоходів шляхом встановлення пластикових червоних стовпчиків, які відмежують місце руху велосипедистів від автомобілів. Офіційну інформацію про те, хто і з якою метою це робить, отримати наразі не вдалось.
17.05.2017, 10:31
Володимир Прокопів

Чи потрібно було Києву Євробачення?

Повернення нашої держави на культурну карту світу – це не демонстрація, що ми закрили очі на конфлікт на Донбасі. Це доказ того, що Україна жива і здатна долати перешкоди та виклики. Сцена "Євробачення" стала не "бенкетом під час чуми", а можливістю заявити про себе потужній європейській аудиторії.
Авторизація
Для авторизації використовуйте ті самі ім'я і пароль, що і для коментування публікацій на "Українській правді".


Якщо ви новий читач, будь ласка, зареєструйтесь
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter   Вконтакте