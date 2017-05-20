У вагонах метро встановлять відеонагляд за 83 мільйони

КП "Київський метрополітен" має намір обладнати вагони метро камерами відеоспостереження за 83 мільйони гривень у 2017-2019 роках.
Про це йдеться у програмі технічного розвитку підприємства на 2017 рік, повідомляють "Українські новини".
Зокрема, у 2017 році планують встановити 25 камер за 13 мільйонів гривень.
Усього планується встановити 160 одиниць відеоспостереження.
Також у планах підприємства реконструювати розділову підстанцію РП-10 на території електродепо "Дарниця" за 16,24 мільйона гривень.
|19.05.2017, 10:01
Ксенія Семенова
|17.05.2017, 10:31
Володимир Прокопів