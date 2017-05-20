У Києві стартує Міжнародний дитячий кінофест





20-21 травня у Києві проходитиме Міжнародний дитячий кінофестиваль KidsMovieFest.

Про це повідомляють організатори.

На фестивалі будуть представлені фільми більш ніж з 13 країн світу.

Свої роботи надіслали юні режисери з Америки, Італії, Іспанії, Польші, Франції, Англії, Латвії, Литви, Росії, Білорусі та України. Наймолодшому режисерові – 9 років, а найстаршому – 18.

У "Кінопанорамі" буде працювати дитячий Кіноцех, що імітує кіновиробництво з чотирьох історичних епох Європи.

"Діти, потрапивши в простір, одразу пройдуть всі процеси кіновиробництва: сценарій, розкадровка, кастинг, грим, костюм, репетиції, зйомки", - йдеться в повідомленні.

На гостей чекає презентація дитячого фільму зі Сходу України, флешмоб від юних режисерів, кастинги, майстер-класи пластилінової та пісочної анімації.

Відкриття відбудеться 20 травня в кінотеатрі "Кінопанорама" о 13:00.

Вартість квитків 50-100 гривень.