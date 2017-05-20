У Києві стартує Міжнародний дитячий кінофест

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20.05.2017  09:36


20-21 травня у Києві проходитиме Міжнародний дитячий кінофестиваль KidsMovieFest. 

Про це повідомляють організатори.

На фестивалі будуть представлені фільми більш ніж з 13 країн світу.

Свої роботи надіслали юні режисери з Америки, Італії, Іспанії, Польші, Франції, Англії, Латвії, Литви, Росії, Білорусі та України. Наймолодшому режисерові – 9 років, а найстаршому – 18.

У "Кінопанорамі" буде працювати дитячий Кіноцех, що імітує кіновиробництво з чотирьох історичних епох Європи.

"Діти, потрапивши в простір, одразу пройдуть всі процеси кіновиробництва: сценарій, розкадровка, кастинг, грим, костюм, репетиції, зйомки", - йдеться в повідомленні. 

 
 

На гостей чекає презентація дитячого фільму зі Сходу України, флешмоб від юних режисерів, кастинги, майстер-класи пластилінової та пісочної анімації.

Відкриття відбудеться 20 травня в кінотеатрі "Кінопанорама" о 13:00. 

Вартість квитків 50-100 гривень. 
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