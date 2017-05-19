УГКЦ проситиме інші країни захистити Патріарший собор від руйнування



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Українська греко-католицька церква заявляє про руйнування Патріаршого собору на Микільській Слобідці у зв’язку з будівництвом житлового комплексу "Сонячна рів’єра" і проситиме інші країни захистити собор.

Про це повідомляє сайт УГКЦ.

"УГКЦ буде просити захисту в країн, громадяни та структури яких інвестували свої кошти в будівництво Патріаршого собору УГКЦ і бажають захистити свої інвестиції, оберігаючи собор від руйнувань", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що забудовник відновив будівельні роботи, але не вів з представниками УГКЦ переговорів щодо усунення можливого руйнівного впливу будівель на Патріарший собор.

"Державні, контролюючі будівництво, органи нам не надали жодних експертиз евентуального впливу будівель на собор. Навіть заяви столичної влади, що забудовник зменшить поверховість, – також залишились тільки словами", - наголосили в УГКЦ.

Церква також зазначає, що заяви про нібито її домовленість зі скандальним забудовником не відповідають дійсності.

"Церква далі обстоює позицію, згідно з якою має бути збережене цільове призначення земель довкола Патріаршого собору УГКЦ, з урахуванням вимог щодо збереження пам’ятки ландшафту "Історичний ландшафт Київських гір і долини р. Дніпра", з врахуванням прибережної захисної смуги в 100 метрів", - йдеться в повідомленні.