УГКЦ проситиме інші країни захистити Патріарший собор від руйнування

Версія для друку     Додати коментар -
19.05.2017  15:15


Фото ugcc.ua

Українська греко-католицька церква заявляє про руйнування Патріаршого собору на Микільській Слобідці у зв’язку з будівництвом житлового комплексу "Сонячна рів’єра" і проситиме інші країни захистити собор.

Про це повідомляє сайт УГКЦ.

"УГКЦ буде просити захисту в країн, громадяни та структури яких інвестували свої кошти в будівництво Патріаршого собору УГКЦ і бажають захистити свої інвестиції, оберігаючи собор від руйнувань", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що забудовник відновив будівельні роботи, але не вів з представниками УГКЦ переговорів щодо усунення можливого руйнівного впливу будівель на Патріарший собор.

"Державні, контролюючі будівництво, органи нам не надали жодних експертиз евентуального впливу будівель на собор. Навіть заяви столичної влади, що забудовник зменшить поверховість, – також залишились тільки словами", - наголосили в УГКЦ.

Церква також зазначає, що заяви про нібито її домовленість зі скандальним забудовником не відповідають дійсності.

"Церква далі обстоює позицію, згідно з якою має бути збережене цільове призначення земель довкола Патріаршого собору УГКЦ, з урахуванням вимог щодо збереження пам’ятки ландшафту "Історичний ландшафт Київських гір і долини р. Дніпра", з врахуванням прибережної захисної смуги в 100 метрів", - йдеться в повідомленні.
powered by lun.ua
    НАЙГОЛОВНІШЕ
На Московському і Південному мостах обмежать рух
Кияни вимагають не рубати сторічну ялинку для Києва
Кличко: забудова Сінного має зупинитись до п'ятниці. Відео
Екологи: у Києві готуються забудувати Дніпровські острови
Мер Ірпеня зводить будинок у лісі поблизу Варшави – Чесно. ФОТО
    ПУБЛІКАЦІЇ
Більше про метро
21.09, 11:00

Наталка Макогон, радниця начальника метрополітену: Підземка – це потужна субкультура

Відкритість, яку обрав столичний метрополітен у комунікаціях, давно оцінили пасажири. Наталка Макогон, радниця начальника й речниця метрополітену — його "голос" у медіа. Вона поділилась тим, як говорити з пасажирами про інновації в метро, чому від "зради" до "перемоги" лише один лайк, і який приклад з її роботи вивчають на курсах як кейс комунікації держустанови.
ГПУ пояснила обшуки в депутата від "Батьківщини": Оборудки з податками
Метро-2017. Рік інновацій
    КОЛОНКА АВТОРА
14.11.2017, 14:56
Сергій Огородник

У Кличка пропонують домовитися зі скандальним забудовником на Святошині

Громаді Новобіличів поки вдається стримувати незаконне будівництво на вулиці Обухівській у Києві. Мешканці активно домагаються скасуванням документів, якими прикривається забудовник. Натомість радник міського голови пропонує домовлятися із керівником незаконної забудови.
13.11.2017, 11:59
Олександр Вовченко

Час думати українською

Якщо ще кілька років тому українськомовні кияни мирилися з панівним становищем російської мови, то зараз усе навпаки. Дедалі більше користувачів надсилають бізнесу прохання зробити українськомовні версії сайтів, проводити тренінги українською.