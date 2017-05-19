Метро на Троєщину будуватимуть китайці

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19.05.2017  12:54


Фото metro.kiev.ua

Київська адміністрація домовилася з Китайським Консорціумом про будівництво лінії метро на Троєщину.

Меморандум про співпрацю підписали 19 травня, повідомляє сайт Київської адміністрації.

Відзначається, що Консорціум виступає в якості керуючого партнера, який має великий досвід у галузі будівництва об’єктів інфраструктури.

"Фахівці китайської сторони проведуть дослідження щодо поточного стану реалізації Проекту "Будівництво 4-ї лінії метро в Києві", яке розглядатиме технічні деталі; обсяг фінансових ресурсів і правовий спосіб, завдяки якому проект буде реалізований остаточно", – сказав заступник голови КМДА Микола Поворозник. 

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Також, за його словами, дослідження включатиме оцінку юридичної і фінансової життєздатності проекту, у тому числі техніко-економічне обґрунтування та кошторис витрат.

Згідно з документом, Консорціум може виступати в якості підрядника, що працює за схемою ЕРС (проектування, закупівля та будівництво) та виконувати "Проекти" за моделлю EPC+F (проектування, закупівля, будівництво та фінансування).

У рамках цього проекту Консорціум надаватиме допомогу Київській адміністрації у залучені коштів від китайських фінансових установ.

Як відомо, Київська адміністрація оцінює будівництво Подільсько-Вигурівської лінії метро на Троєщину у 31 мільярд 550 мільйонів гривень.
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