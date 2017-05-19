На столичній Оболоні провалився асфальт. ФОТО

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19.05.2017  09:23


На проспекті Героїв Сталінграда провалився асфальт у зв’язку з аварією на тепломережі.

Про це у facebook повідомляє "Київ Оперативний".

Аварія сталася уночі 19 травня. Дорогу повністю перекривали в обидві сторони.

На місце виїхали аварійні служби. 

Станом на 19 травня ремонтні роботи на тепломережі тривають.  

Як повідомляє ПАТ "Київенерго", пошкодження тепломережі на перехресті вулиці М. Тимошенка та проспекту Героїв Сталінграда сталося о 00:30.

"Пошкодження тепломагістралі діаметром 1000 мм, що була прокладена у 1977 році, сталося через понаднормативну експлуатацію", - йдеться в повідомленні.

Фото Irina Kopishinskaya 

На час проведення аварійних робіт від гарячого водопостачання відключені 203 споживача (69 житлових будинків, 1 лікувальний заклад, 3 школи, 4 дитячих садки, 126 відомчих споруд). 

Фото Irina Kopishinskaya 

"Орієнтовно постачання гарячої води буде відновлено до кінця доби, благоустрій – на ранок 20 травня", - підсумували у "Київенерго".

Українська правда. Київ 
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