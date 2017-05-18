Схвалений проект розв’язки на Шулявці передбачає знесення "Більшовика"

Містобудівна рада Києва підтримала варіант реконструкції дорожньої розв'язки біля станції метро "Шулявська", що передбачає будівництво дорожньої петлі й знесення приміщень заводу "Більшовик".
Відповідне рішення містобудівна рада прийняла 18 травня, повідомляють "Українські новини".
Проект був представлений інститутом "Київдормістпроект"".
Він являє собою неповну "конюшину", що передбачає знесення корпусу заводу "Більшовик" і будівництво на його місці петлі.
Проект припускає будівництво повороту з вулиці Довженка на проспект Перемоги і 2 з'їзди зі шляхопроводу на проспект Перемоги.
Відзначається, що проект не вимагає великого втручання в інженерні мережі й мінімально заходить на ділянки, що не перебувають у віданні "Київавтодору".
Як відомо, Київська адміністрація розглядала 7 варіантів реконструкції дорожньої розв'язки біля станції метрополітену "Шулявська".
З них 3 варіанти обрали для подальшого розгляду.
Заступник голови КМДА з питань транспортної інфраструктури Ілля Сагайдак назвав оптимальним варіантом нової транспортної розв’язки на Шулявці трирівневу розв’язку з реверсним розподільчим кільцем.
Київська адміністрація має намір провести реконструкцію Шулявського мосту й розв'язки біля станції метрополітену "Шулявська" до 2019 року.
Будівництво розв'язки на Шулявці планують розпочати наприкінці цього року.
|14.11.2017, 14:56
Сергій Огородник
|13.11.2017, 11:59
Олександр Вовченко