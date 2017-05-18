Схвалений проект розв’язки на Шулявці передбачає знесення "Більшовика"



Фото з сайту КМДА Фото з сайту КМДА

Містобудівна рада Києва підтримала варіант реконструкції дорожньої розв'язки біля станції метро "Шулявська", що передбачає будівництво дорожньої петлі й знесення приміщень заводу "Більшовик".

Відповідне рішення містобудівна рада прийняла 18 травня, повідомляють "Українські новини".

Проект був представлений інститутом "Київдормістпроект"".

Він являє собою неповну "конюшину", що передбачає знесення корпусу заводу "Більшовик" і будівництво на його місці петлі.

Проект припускає будівництво повороту з вулиці Довженка на проспект Перемоги і 2 з'їзди зі шляхопроводу на проспект Перемоги.

Відзначається, що проект не вимагає великого втручання в інженерні мережі й мінімально заходить на ділянки, що не перебувають у віданні "Київавтодору".

Як відомо, Київська адміністрація розглядала 7 варіантів реконструкції дорожньої розв'язки біля станції метрополітену "Шулявська".

З них 3 варіанти обрали для подальшого розгляду.

Заступник голови КМДА з питань транспортної інфраструктури Ілля Сагайдак назвав оптимальним варіантом нової транспортної розв’язки на Шулявці трирівневу розв’язку з реверсним розподільчим кільцем.

Київська адміністрація має намір провести реконструкцію Шулявського мосту й розв'язки біля станції метрополітену "Шулявська" до 2019 року.

Будівництво розв'язки на Шулявці планують розпочати наприкінці цього року.