За бійку з охороною Київради затримали 5 активістів



Фото Вадима Васильчука Фото Вадима Васильчука

Поліція затримала 5 активістів, які стали призвідниками бійки з охороною в кулуарах Київради 18 травня.

Про це повідомляють "Українські новини" з посиланням на представників Головного управління Нацполіції в Києві.

"5 людей затримано до з'ясування обставин", - повідомила поліція.

Активісти є представниками громадської організації "Бюро захисту екології та навколишнього середовища".

Під час бійки активісти відтягнули охоронців від входу в сесійний зал і нанесли їм кілька легких тілесних пошкоджень.

Як відомо, близько 11:00 у кулуарах Київради сталася бійка між активістами та охороною. Засідання було призупинено і відновилося лише о 12:00.