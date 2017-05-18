За бійку з охороною Київради затримали 5 активістів

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18.05.2017  14:07


Фото Вадима Васильчука

Поліція затримала 5 активістів, які стали призвідниками бійки з охороною в кулуарах Київради 18 травня.

Про це повідомляють "Українські новини" з посиланням на представників Головного управління Нацполіції в Києві.

"5 людей затримано до з'ясування обставин", - повідомила поліція.

Активісти є представниками громадської організації "Бюро захисту екології та навколишнього середовища".

Під час бійки активісти відтягнули охоронців від входу в сесійний зал і нанесли їм кілька легких тілесних пошкоджень.

Як відомо, близько 11:00 у кулуарах Київради сталася бійка між активістами та охороною. Засідання було призупинено і відновилося лише о 12:00. 
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