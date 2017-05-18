За бійку з охороною Київради затримали 5 активістів

Поліція затримала 5 активістів, які стали призвідниками бійки з охороною в кулуарах Київради 18 травня.
Про це повідомляють "Українські новини" з посиланням на представників Головного управління Нацполіції в Києві.
"5 людей затримано до з'ясування обставин", - повідомила поліція.
Активісти є представниками громадської організації "Бюро захисту екології та навколишнього середовища".
Під час бійки активісти відтягнули охоронців від входу в сесійний зал і нанесли їм кілька легких тілесних пошкоджень.
Як відомо, близько 11:00 у кулуарах Київради сталася бійка між активістами та охороною. Засідання було призупинено і відновилося лише о 12:00.
|17.05.2017, 10:31
Володимир Прокопів
|15.05.2017, 10:49
Ольга Балицька