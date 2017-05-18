У Київраді побилися активісти і охорона. У засіданні перерва

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18.05.2017  11:20


Скриншот з відео "Українських новин"

У кулуарах Київради сталася бійка між активістами та охороною.

Про це повідомляє кореспондент "Українських новин" з місця подій.

Відзначається, що 60 активістів є представниками жителів будинку на вулиці Мілютенка, який перебуває у незадовільному санітарному стані.

Люди наголошують, що питання відселення мешканців не вирішують, що загрожує їх життю й здоров'ю.

Серед активістів є представники громадської організації "Бюро захисту екології та навколишнього середовища". Вони і призвели до бійки з охороною Київради, що відмовилася їх впускати в зал засідань.

Під час бійки активісти відтягнули охоронців від входу в сесійний зал і завдали їм кілька легких тілесних ушкоджень.

Станом на 11:00 засідання Київради припинено, активісти перебувають у залі. 
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