У Київраді побилися активісти і охорона. У засіданні перерва

У кулуарах Київради сталася бійка між активістами та охороною.
Про це повідомляє кореспондент "Українських новин" з місця подій.
Відзначається, що 60 активістів є представниками жителів будинку на вулиці Мілютенка, який перебуває у незадовільному санітарному стані.
Люди наголошують, що питання відселення мешканців не вирішують, що загрожує їх життю й здоров'ю.
Серед активістів є представники громадської організації "Бюро захисту екології та навколишнього середовища". Вони і призвели до бійки з охороною Київради, що відмовилася їх впускати в зал засідань.
Під час бійки активісти відтягнули охоронців від входу в сесійний зал і завдали їм кілька легких тілесних ушкоджень.
Станом на 11:00 засідання Київради припинено, активісти перебувають у залі.
|17.05.2017, 10:31
Володимир Прокопів
|15.05.2017, 10:49
Ольга Балицька