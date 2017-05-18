У Києві під час конвоювання втік арештований, але його знайшли

У Києві під час конвоювання втік арештований, однак за півтори години його затримали.
Про це повідомила прес-служба столичної поліції.
Відзначається, що арештований за крадіжки втік, коли його конвоювали із судової установи до слідчого ізолятора. Це сталося близько 16:35 17 травня у районі станції метро "Святошин".
"За тривогою був піднятий особовий склад Святошинського управління поліції та оперативні підрозділи. Був введений оперативний план "Сирена" – і через 1,5 години втікача затримали за однією із адрес, де він міг з’явитися", - розповіли у поліції.
Наразі триває перевірка, за результатами якої буде надана правова кваліфікація дій всіх учасників інциденту.
|17.05.2017, 10:31
Володимир Прокопів
|15.05.2017, 10:49
Ольга Балицька