У Києві під час конвоювання втік арештований, але його знайшли





У Києві під час конвоювання втік арештований, однак за півтори години його затримали.

Про це повідомила прес-служба столичної поліції.

Відзначається, що арештований за крадіжки втік, коли його конвоювали із судової установи до слідчого ізолятора. Це сталося близько 16:35 17 травня у районі станції метро "Святошин".

"За тривогою був піднятий особовий склад Святошинського управління поліції та оперативні підрозділи. Був введений оперативний план "Сирена" – і через 1,5 години втікача затримали за однією із адрес, де він міг з’явитися", - розповіли у поліції.

Наразі триває перевірка, за результатами якої буде надана правова кваліфікація дій всіх учасників інциденту.