20 травня у центрі столиці перекриють рух

20 травня у столиці буде обмежено рух транспорту у зв’язку з проведенням спортивно-масового заходу "Велодень".
Про це повідомляє сайт міської адміністрації.
З 10:00 до 12:30 рух автомобілів буде обмежено за наступними маршрутами:
- вулиця Володимирська – вулиця Богдана Хмельницького – вулиця І. Франка – вулиця В. Липинського – заїзд на велотрек;
- Софійська площа – вулиця Володимирська – вулиця Богдана Хмельницького – вулиця Хрещатик – Європейська площа – Володимирський узвіз – Боричів узвіз – вулиця Набережно-Хрещатицька – Гаванський міст – вулиця Набережно-Рибальська – Московський міст – вулиця Труханівська – парк Дружби народів.
Як відомо, 20 травня на велолюбителів чекає ще одне свято – о 20:00 відбудеться урочисте відкриття оновленого велотреку.
|14.11.2017, 14:56
Сергій Огородник
|13.11.2017, 11:59
Олександр Вовченко