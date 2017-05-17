20 травня у центрі столиці перекриють рух



Фото "Велодень_Київ" Фото "Велодень_Київ"

20 травня у столиці буде обмежено рух транспорту у зв’язку з проведенням спортивно-масового заходу "Велодень".

Про це повідомляє сайт міської адміністрації.

З 10:00 до 12:30 рух автомобілів буде обмежено за наступними маршрутами:

- вулиця Володимирська – вулиця Богдана Хмельницького – вулиця І. Франка – вулиця В. Липинського – заїзд на велотрек;



- Софійська площа – вулиця Володимирська – вулиця Богдана Хмельницького – вулиця Хрещатик – Європейська площа – Володимирський узвіз – Боричів узвіз – вулиця Набережно-Хрещатицька – Гаванський міст – вулиця Набережно-Рибальська – Московський міст – вулиця Труханівська – парк Дружби народів.



Як відомо, 20 травня на велолюбителів чекає ще одне свято – о 20:00 відбудеться урочисте відкриття оновленого велотреку.