На Київщині старший сержант поліції погорів на хабарі. ФОТО

Прокуратура спільно з поліцією затримали на хабарі поліцейського Управління превентивної діяльності Нацполіції НП в Київській області.
Про це повідомляє Прокуратура Київщини.
Встановлено, що старший сержант поліції вимагав та отримав від громадянина 5 тисяч гривень за непритягнення до адміністративної відповідальності.
Частину коштів зловмиснику перерахували на банківську картку, а під час отримання другої частини хабара у сумі 4 тисячі гривень правопорушника затримали.
Досудове розслідування здійснюється за ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України.
Прокуратура вирішує питання щодо повідомлення про підозру затриманому та обрання запобіжного заходу.
|14.11.2017, 14:56
Сергій Огородник
|13.11.2017, 11:59
Олександр Вовченко