На Київщині старший сержант поліції погорів на хабарі. ФОТО

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15.05.2017  18:21


Прокуратура спільно з поліцією затримали на хабарі поліцейського Управління превентивної діяльності Нацполіції НП в Київській області.

Про це повідомляє Прокуратура Київщини.

Встановлено, що старший сержант поліції вимагав та отримав від громадянина 5 тисяч гривень за непритягнення до адміністративної відповідальності.

Частину коштів зловмиснику перерахували на банківську картку, а під час отримання другої частини хабара у сумі 4 тисячі гривень правопорушника затримали.

Досудове розслідування здійснюється за ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України.

Прокуратура вирішує питання щодо повідомлення про підозру затриманому та обрання запобіжного заходу.
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