П’яний працівник НАБУ на Лексусі збив пам’ятник і влетів у мікроавтобус. ФОТО

Працівник НАБУ Олексій Довгий, перебуваючи за кермом у нетверезому стані, збив на Подолі пам’ятник і в'їхав у мікроавтобус.
Про це у facebook повідомляє "Автомайдан".
Відзначається, що аварія сталася о 5:29 ранку 14 травня.
"За даними відеокамер посольства, на Подолі джип Лексус держномер АА9777ВЕ зробив епічну аварію: вилетівши на тротуар, зніс пам'ятник з довоєнним трактором навпроти ресторану "Самогон" і врізався через 60 метрів в мікроавтобус", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що "Автомайдан" випадково виявився на місці ДТП.
"І тут ціла послідовність вказує на причетність держслужбовця. Моментально були зняті номери з джипа (НЕ поліцією), якийсь непонятний таксист в кульок почав діставати документи з джипа .. о 7.00 водієві джипа Довгому Олексію Анатолійовичу 12.02.1991 р.н. стало погано і його відвезли до лікарні", - йдеться в повідомленні.
"Автомайдан" наголошує, що простий запит в Гугл видає декларацію працівника НАБУ з ім’ям та датою народження такими ж, як на посвідченні водія винуватця ДТП.
|14.11.2017, 14:56
Сергій Огородник
|13.11.2017, 11:59
Олександр Вовченко