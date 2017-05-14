Київ створив мобільний додаток з екскурсіями містом

Версія для друку     Додати коментар -
14.05.2017  13:44


Фото smartclever.com.ua


Київська адміністрація розробила туристичний додаток "Kyiv City Guide" з пішохідними маршрутами-екскурсіями столицею.

Про це повідомляє сайт міської влади.

"Наразі – це 9 екскурсій українською та англійською мовами. Кожна з екскурсій триває від 40 хвилин до 2 годин", – розповів заступник голови КМДА Олексій Резніков.

Він додав, що вартість розробки додатку склала 270 тисяч гривень.  

"Щороку кількість екскурсій ставатиме більшою. Точно буде понад 20. Але вже за пару місяців з’явиться найлегендарніша – екскурсія від міського голови Віталія Кличка. Він обере свій улюблений маршрут і озвучить екскурсію трьома мовами – українською, німецькою та англійською", – сказав Резніков.

За його словами, кожен охочий може розробити свою екскурсію, і її завантажать у додаток.

Додаток дозволяє отримувати інформацію про маршрути, фотографії місць; проходити маршрути за точками (з аудіосупроводом); завантажувати маршрути для подальшого проходження оффлайн; ділитися місцями та екскурсіями в соціальних мережах.

А також залишати відгуки про маршрути, локації; купувати та користуватися Kyiv Pas – ID-картою туриста; дивитися статус квитка Kyiv Pas; мати швидкий доступ до номерів екстрених служб, мапи посольств і туристичних центрів.

Завантажити додаток можна в App Store і Google market. Він безкоштовний.
powered by lun.ua
Коментарі - 0
    НАЙГОЛОВНІШЕ
З 12 травня холодна вода подорожчала на майже 15%
Чиновника ДФС на Київщині спіймали на хабарі. ФОТО
У Києві відкрили музей вінтажної техніки Apple
Аеропорт "Київ" закривають на ремонт
У Києві оголосили переможця проекту "Парк Почайна". ФОТО
    ПУБЛІКАЦІЇ
20.04, 11:50

Санатории Трускавца - подарите себе праздник!

Возникло желание посетить курорт Трускавец немедленно? Вам на помощь придет наш сервис бронирования отелей и санаториев "Трускавец.Online". На сайте можно приобрести путевки в лучшие санатории Трускавца по демократичным ценам в режиме онлайн.
Рік роботи Київської облради: чому депутати реєструються і тікають з сесій
Скраплений газ у Києві може подорожчати втричі
    КОЛОНКА АВТОРА
11.05.2017, 09:45
Ярослава Тхоревська

Без неонових табло: Київ отримав нові правила розміщення вивісок

Усі вивіски в історичному центрі столиці повинні бути в одному стилі: у вигляді окремих об’ємних літер на фасаді будинку, напису чи зображення на прозорій безколірній площині, або ж на площинні, яка пофарбована у колір фасаду. Заборонять вивіски у вигляді світлових табло, моніторів, рухомих стрічок. Уся інформація на вивісках має бути зазначена українською мовою.
09.05.2017, 11:22
Роксолана Швадчак

Показуха до Євробачення: чому нинішня боротьба з МАФами неефективна

У питаннях врегулювання розміщення тимчасових споруд Київ відстав від інших українських міст на декілька років. Перед приїздом іноземних гостей на Євробачення столична влада в кращих традиціях українського менталітету "засунула" більшість тимчасових споруд у віддалені закутки Києва, куди нога допитливого іноземця не дістанеться. Але нам із вами тут жити.
Авторизація
Для авторизації використовуйте ті самі ім'я і пароль, що і для коментування публікацій на "Українській правді".


Якщо ви новий читач, будь ласка, зареєструйтесь
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter   Вконтакте