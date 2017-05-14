Київ створив мобільний додаток з екскурсіями містом



Фото smartclever.com.ua Фото smartclever.com.ua



Київська адміністрація розробила туристичний додаток "Kyiv City Guide" з пішохідними маршрутами-екскурсіями столицею.

Про це повідомляє сайт міської влади.

"Наразі – це 9 екскурсій українською та англійською мовами. Кожна з екскурсій триває від 40 хвилин до 2 годин", – розповів заступник голови КМДА Олексій Резніков.



Він додав, що вартість розробки додатку склала 270 тисяч гривень.

"Щороку кількість екскурсій ставатиме більшою. Точно буде понад 20. Але вже за пару місяців з’явиться найлегендарніша – екскурсія від міського голови Віталія Кличка. Він обере свій улюблений маршрут і озвучить екскурсію трьома мовами – українською, німецькою та англійською", – сказав Резніков.

За його словами, кожен охочий може розробити свою екскурсію, і її завантажать у додаток.



Додаток дозволяє отримувати інформацію про маршрути, фотографії місць; проходити маршрути за точками (з аудіосупроводом); завантажувати маршрути для подальшого проходження оффлайн; ділитися місцями та екскурсіями в соціальних мережах.

А також залишати відгуки про маршрути, локації; купувати та користуватися Kyiv Pas – ID-картою туриста; дивитися статус квитка Kyiv Pas; мати швидкий доступ до номерів екстрених служб, мапи посольств і туристичних центрів.



Завантажити додаток можна в App Store і Google market. Він безкоштовний.