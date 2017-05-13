З 12 травня холодна вода подорожчала на майже 15%

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13.05.2017  18:23


Фото ridna.ua

З 12 травня столичним жителям доведеться платити за холодну воду на 14,7% більше. Зросла плата і для мешканців Ірпеня, Вишневого та Боярки.

Як повідомляє Нова комунальна Україна, відповідні постанови 26 квітня затвердила НКРЕКП, а 11 травня опублікувала газета "Урядовий кур’єр".

Тарифи вступили в дію наступного дня після опублікування постанов, тобто з 12 травня.

Платіжки з новими тарифами споживачі отримають у червні.

Відповідно до постанови № 552, тариф для киян зросте на 14,7% і становитиме 15 гривень 79,2 копійки за кубометр (до 132 травня було 13,77 гривні), за водовідведення гарячої води – 7,52 гривні (було 6,93).

Тариф для жителів Ірпеня становитиме 19 гривень 16,4 копійки за кубометр та 11,82 гривні за відведення гарячої води.

Жителі Вишневого відтепер платитимуть 15,13 гривні за холодну воду та 5,95 гривні за водовідведення.  

Мешканцям Боярки куб холодної води коштуватиме 25,25 гривні, водовідведення – 11,5 гривні.

Також холодна вода подорожчала для Львова, Рівного, Дніпра, Хмельницького, Кам’янця-Подільського, Павлограда, Лисичанська, Коломиї тощо.

Українська правда. Київ 
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Коментарі - 1
Fromme _ 13.05.2017 19:23
Бабки за Евровидение нужно отбивать...
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