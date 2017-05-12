На Київщині затримали групу сутенерів, які постачали повій гостям "Євробачення"

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12.05.2017  18:57


Уночі 12 травня оперативники Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми поліції Київщини затримали групу сутенерів.

Про це у facebook повідомив керівник поліції Київщини Дмитро Ценов.

"Затримано організовану злочинну групу, яка займалась звідництвом та сутенерством у Києві та області. Клієнтами 20 повій були переважно іноземці, які приїхали до України на пісенний конкурс "Євробачення". Реклама "полуничних" послуг розповсюджувалась у мережі інтернет", - написав Ценов.

Він додав, що охочим надавався весь спектр чоловічих і жіночих послуг сексуального характеру.

"Розрахунки за насолоду, за вказівкою сутенерів, клієнти здійснювали виключно в іноземній валюті. Одна година коштувала від 100 до 500 доларів або євро", - написав керівник поліції.

Координацію діяльності та загальне керівництво здійснювала подружня пара з Житомира.

Під час обшуків у притонах вилучили наркотичний засіб "амфетамін", грошову виручку, контрацептиви, мобільні телефони диспетчерів та комп’ютерну техніку.

Чотирьох фігурантів злочинної групи затримали.  

Слідчо-оперативні заходи тривають. 
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