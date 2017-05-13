У Києві святкуватимуть день Європи

14 травня на Софійській площі відбудеться офіційна церемонія відкриття Дня Європи в Україні.
Про це повідомляє мистецький проект Folk Ukraine у facebook.
На гостей свята чекатиме святкова концертна програма, яка розпочнеться о 12:00.
Також фестиваль "День Європи на Подолі" відбудеться на Контрактовій площі.
Відвідувачі матимуть шанс насолодитися віртуозною грою видатного українського піаніста Дмитра Найдича у супроводі Національного ансамблю солістів "Київська камерата" о 16:45 та грою юного піаніста-віртуоза Антоніо Бразільєро Джонсон.
О 18:30 виступить Національний академічний оркестр народних інструментів з програмою, яка включає відомі хіти Євробачення та рок-хіти.
19:30 – гурт "Чумацький Шлях"
20:30 – Фома та МАНДРИ.
Українська правда. Київ
|11.05.2017, 09:45
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|09.05.2017, 11:22
Роксолана Швадчак