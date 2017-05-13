У Києві святкуватимуть день Європи

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13.05.2017  09:09


14 травня на Софійській площі відбудеться офіційна церемонія відкриття Дня Європи в Україні.

Про це повідомляє мистецький проект Folk Ukraine у facebook.

На гостей свята чекатиме святкова концертна програма, яка розпочнеться о 12:00.
 
Також фестиваль "День Європи на Подолі" відбудеться на Контрактовій площі.

Відвідувачі матимуть шанс насолодитися віртуозною грою видатного українського піаніста Дмитра Найдича у супроводі Національного ансамблю солістів "Київська камерата" о 16:45 та грою юного піаніста-віртуоза Антоніо Бразільєро Джонсон.

О 18:30 виступить Національний академічний оркестр народних інструментів з програмою, яка включає відомі хіти Євробачення та рок-хіти.

19:30 – гурт "Чумацький Шлях"

20:30 – Фома та МАНДРИ.

Українська правда. Київ 
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