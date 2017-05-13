У Києві святкуватимуть день Європи





14 травня на Софійській площі відбудеться офіційна церемонія відкриття Дня Європи в Україні.

Про це повідомляє мистецький проект Folk Ukraine у facebook.

На гостей свята чекатиме святкова концертна програма, яка розпочнеться о 12:00.



Також фестиваль "День Європи на Подолі" відбудеться на Контрактовій площі.

Відвідувачі матимуть шанс насолодитися віртуозною грою видатного українського піаніста Дмитра Найдича у супроводі Національного ансамблю солістів "Київська камерата" о 16:45 та грою юного піаніста-віртуоза Антоніо Бразільєро Джонсон.



О 18:30 виступить Національний академічний оркестр народних інструментів з програмою, яка включає відомі хіти Євробачення та рок-хіти.



19:30 – гурт "Чумацький Шлях"



20:30 – Фома та МАНДРИ.

Українська правда. Київ