Поліція затримала шахрая, який украв елітну квартиру у центрі Києва



Фото kievvlast.com.ua Фото kievvlast.com.ua

У Києві викрили кримчанина, який незаконно заволодів елітною квартирою працівника Посольства Королівства Іспанії в Україні у центрі столиці.

Про це повідомляє Прокуратура Києва у facebook.

Відзначається, що 57-річний мешканець Криму за допомогою комп’ютера виготовив постанову судді Окружного адмінсуду Києва, яка задовольняла адміністративний позов чоловіка та скасовувала рішення про державну реєстрацію квартири та місця для паркування, розташованих на вулиці Хорива, вартістю понад 5 мільйонів гривень.

Використовуючи вказану постанову та інші документи, що були видані державними органами, шахрай перереєстрував на себе право власності на вказане нерухоме майно.

Наразі шахраю повідомили про підозру за ч.1, 4 ст. 358 (підроблення документів та їх використання) та ч.4 ст. 190 (шахрайство) КК України.

Слідство триває.