Споживачам із неповіреними лічильниками води доведеться платити більше

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12.05.2017  11:22


Фото kherson.pro

 
ПАТ "АК "Київводоканал" почав переводити споживачів із неповіреними лічильниками на загальні розрахунки.

Про це повідомляє прес-служба водоканалу.

Наразі саме так розраховуватимуть оплату послуг для 915 квартир у Деснянському районі.

Відзначається, що у березні "Київводоканал" проводив перевірку лічильників у 13 будинках району, про що заздалегідь попереджав жителів через оголошення.

"Для узгодження зручного часу та дати просили залишити заявку за телефонами, а також інформували про наслідки невиконання повірки. Однак частина несумлінних споживачів проігнорувала звернення, через що їм буде змінено принцип нарахувань – відповідно до вимог закону", - йдеться в повідомленні.

Відтепер жителі з неповіреним лічильником отримають нарахування згідно з показниками загальнобудинкового лічильника.

За цією схемою загальний обсяг спожитої води будинком (не враховуючи сумарні витрати за показниками квартирних лічильників, витрати виконавця, юридичних та фізосіб-підприємців, які є власниками або орендарями приміщень в цьому будинку) порівну розподіляється між споживачами, які не мають квартирних засобів обліку.

"Ці нарахування будуть значно вищими, ніж за квартирним лічильником. У будинках з несумлінними платниками виникає ситуація, коли ви, не маючи лічильника, фактично сплачуєте за сусіда. А маючи повірений лічильник ви платитимете лише за те, що споживаєте самі", - сказав директор Розрахункового Департаменту Валерій Люлін.

Він наголосив, що платити за повірку не потрібно, оскільки ця послуга вже входить у вартість тарифу.

Щоб повірити лічильник, який 3-4 роки не перевірявся, необхідно залишити заявку на цю послугу.

Зробити це можна через:
- контакт-центр +38 (044) 202-0202;
- сайт у розділі "Лічильники"/"Заповнити заявку на повірку";
- Центри обслуговування споживачів Київводоканалу або в одній з точок ЦКС.
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