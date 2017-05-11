Ірпінський депутат задекларував 586 квартир

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11.05.2017  15:48


Фото theirpin.city

Депутат Ірпінської ради від "Нових облич" Ігор Оверко має у власності 186 квартир загальною площею більше, ніж футбольне поле стадіону "Олімпійський". Ще 400 квартир депутат минулого року продав.

Про це повідомляє Громадський рух "Чесно" з посиланням на електронну декларацію політика.

Сам Оверко каже, що задекларованих квартир не 186, а 191.

"Я точно знаю кількість квартир, яких задекларував. Їх 191. Усі квартири я зареєстрував на своє ім’я, у подальшому я їх маю намір продавати так, як це визначено законом: я йду до нотаріуса, ми вчиняємо всі необхідні дії. Це не є схемою ухиляння (від сплати податків – прим. ЧЕСНО), я легалізував всі квартири з метою сплатити все, що маю сплатити державі, не треба думати, що я щось приховую. Я сплачую всі податки державі", - сказав Оверко.

При цьому "Чесно" наголошує, що насправді автоматичний підрахунок квартир в декларації, який перевіряли і вручну, свідчить, що Оверко задекларував 186 квартир.

Ця нерухомість розташована в Ірпені, там, де Оверко веде будівництво і має право голосу на сесіях ради. Загальна площа квартир – 7 тисяч 888,1 кв. м – це більше, ніж площа футбольного поля НСК "Олімпійський".

За минулий рік депутат заробив лише близько 20 тисяч гривень, водночас дохід від продажу 400 квартир у 2016 році склав понад 50 мільйонів гривень.

Окрім квартир, в Оверків 4 житлові будинки загальною площею майже 600 кв. м, 18 земельних ділянок загальною площею 40116 кв. м та більше 16 мільйонів гривень заощаджень. 

Також політик задекларував 10 об’єктів незавершеного будівництва, площа яких невідома.

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Оверко є керівником та співзасновником Будівельної фірми "Синергія".  

Юрист Юрій Брикайло, який спеціалізується на земельних питаннях, каже, що оформлення квартир на забудовника може бути пов’язане з ухилянням від сплати податків.

"Треба дивитися договори, за якою ціною продаються ці квартири. Також він мав вказати вартість квартир на момент оформлення на себе та на момент продажу. Якщо ціна на квартири в декларації не вказана, не проблема укласти договір на продаж квартири за 10% від її реальної вартості, сплатити з цих коштів 8,5% податку, а решту 90% отримати готівкою. У цьому може бути економія", - каже Брикайло.

"Чесно" зауважує, що Оверко в 2016 році продав 400 квартир, про що повідомив у розділі "видатки й правочини", однак вартості жодної з них у цьому розділі не вказав.

Журналісти підрахували, що якщо взяти суму, яку задекларував Оверко як дохід від відчуження всього нерухомого майна (квартир, землі і будинків), а це майже 52 мільйони гривень, і поділити її всю хоча б на 400 проданих депутатом квартир – то приблизна  вартість однієї квартири під Києвом становитиме 130 тисяч гривень. За курсом Нацбанку – це трохи менше 5 тисяч доларів.

Родина депутата володіє п’ятьма легковими автомобілями – Daewoo Lanos, Fiat Doblо, Lexus RX 350, Мercedes-benz E 200 та Opel Vectra.

Оверко є бенефіціарним власником на 5 підприємствах – це ТОВ "Еквітас Компані", ТОВ "Синергія Фуд", ТОВ "БудФірма Синергія", ТОВ "Обслуговуюча компанія "Синергія-Сервіс", Адвокатське об’єднання "Еквітас".
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