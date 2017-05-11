У Києві планують капітально відремонтувати 2 шляхопроводи і пішохідний міст



Скриншот з google.com.ua/maps Скриншот з google.com.ua/maps



Київська адміністрація має намір провести капітальний ремонт двох шляхопроводів та пішохідного моста.

Про це йдеться у відповідних розпорядженнях КМДА, повідомляє прес-служба місткої влади.

Мова йде про ремонт шляхопроводу на перетині вулиці Богатирської та Оболонського проспекту в Оболонському районі, пішохідного мосту через проспект Комарова біля вулиці Миколи Василенка у Солом’янському районі.

А також шляхопроводу на перетині вулиці Новокостянтинівської із вулицею Олени Теліги та проспекту Степана Бандери – в Оболонському та Подільському.

Замовник проектування та виконання робіт – КК "Київавтодор".

Роботи фінансуватимуться згідно з показниками Програми економічного і соціального розвитку Києва на 2017 рік.