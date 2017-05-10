На Дарницькому ринку пожежа. ФОТО





На Дарницькому ринку, що на вулиці Бориспільській, 1 сталася пожежа.

Про це "Українській правді. Київ" повідомили у прес-службі Держслужби з надзвичайних ситуацій Києва.

"По вулиці Бориспільська, 1 горить складське приміщення з продуктами", - сказала керівник прес-служби Світлана Водолага.

Вона відзначила, що площа пожежа становить 300 кв. м.

Станом на 18:50 рятувальники локалізували займання.

Ірина Балачук, "Українська правда. Київ"