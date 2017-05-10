Киянам, які мають борги за компослуги, не дадуть субсидій



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Споживачам, які мають заборгованість за комунальні послуги, не будуть нараховувати субсидію.

Про це заявив депутат фракції "Солідарність" у Київраді Юрій Крикунов, повідомляє прес-служба фракції.

"Коли ми вводили субсидії, ми пишалися тим, що незалежно від наявних боргів, субсидія може бути призначена. Зараз виникла ситуація, коли при більш ніж двохмісячній заборгованості нову субсидію можуть не дати", - сказав Крикунов.

Він додав, що субсидію можуть надати, якщо людина підписала документ на виплату старих боргів у розстрочку.

Крикунов відзначив, що з 1 травня в країні ввели часткову монетизацію субсидій. У столиці на таку послугу можуть розраховувати менше 5 тисяч домогосподарств, оскільки монетизація розповсюджується лише на приватні будинки.

"Вводиться часткова монетизація субсидій. Якщо ви є власником приватного будинку, який опалюється газом чи електрикою, у вас є економія (ви спожили менше певної норми), вам за вашою заявою мають повернути на рахунок суму, розмір якої залежатиме від вашої економії. А це максимально 689 гривень", – розповів депутат.

З 1 травня відбулися й інші зміни щодо порядку надання субсидій, зокрема щодо підрахування доходів. Якщо раніше брався попередній календарний рік, то зараз – 4 квартали перед моментом нарахування субсидій.

"Позитивною є і та зміна, що крім загального правила, є субсидія, яка може призначатися "в інший випадках" – за рішенням органів місцевого самоврядування. Але вона має сплачуватися за рахунок місцевого бюджету", - додав Крикунов.

Також він відзначив, що якщо споживач має електронний цифровий підпис, то найближчим часом зможе повністю оформити субсидію в електронному вигляді.