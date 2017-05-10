Зелену інсталяцію на місці пам’ятника Леніну розвалили. ФОТО





Невідомі пошкодили зелену інсталяцію мексиканської художниці Іси Каррільйо на місці пам’ятника Леніну на бульварі Шевченка.

Про це повідомляє Платформа "Ізоляція" у facebook.

Відзначається, що основна мета проекту "Суспільна угода" – створити простір для дискусії з важливих питань про те, що пам’ятати і що забувати, що таке декомунізація і чи можна її вважати ефективною та яким має бути публічний простір міст.

"Тому акт руйнації інсталяції мексиканської художниці Іси Каррільйо "Ритуал природи" теж розглядаємо як внесок у дискусію. Чому зруйновано об’єкт, який є анти-ідеологічним?", - йдеться в повідомленні.

Організатори проекту запрошують громаду до роздумів, а волонтерів – до спільного відновлення інсталяції.

Відзначається, що, попри все, вона простоїть, як і планувалося, до 17 травня.

Як відомо, інсталяцію "Ритуал природи" відкрили 3 травня.

Постамент пам'ятника Леніну на бульварі Тараса Шевченка озеленили розмарином та м’ятою. Автор інсталяції таким чином пропонувала городянам використати зелену колону як привід для пошуків внутрішньої гармонії та своєрідний об’єкт для медитації.



