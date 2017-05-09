Бухгалтер, який крав премії поліцейських, вийшов на волю за 2 мільйони застави





Головного бухгалтера Головного управління Нацполіції у Києві, якого разом з іншими керівниками затримали за привласнення 6 мільйонів гривень поліцейських премій, відпустили під 2 мільйони застави.

Про це повідомляють "Наші гроші" з посиланням на ухвалу Дніпровського суду Києва.

Згідно з матеріалами суду, під підозрою, крім бухгалтера, виявилися головний спеціаліст відділу організації оплати праці управління фінзабезпечення і бухобліку ГУ НП в Києві, батько останньої – голова профспілкового комітету первинної профспілкової організації атестованих співробітників столичного полку поліції особливого призначення № 2, командир полку і його заступник.

Відзначається, що упродовж 2016-2017 років ці люди привласнили бюджетні кошти на суму приблизно 6 мільйонів гривень.

Окремим поліцейським ("довіреним особам" полку № 2 Національної поліції в Києві) виплачувалися преміальні. За документами – на загальну суму 12,4 мільйона гривень, але насправді на руки отримали тільки половину.

За твердженням слідства, залишок – близько 6 мільйонів гривень – співучасники ділили між собою.

Кримінальне провадження відкрили 18 листопада 2016 року.

10 лютого цього року, під час обшуку службового кабінету головного бухгалтера ГУ Нацполіції на вулиці Володимирській, 15 у Києві з сейфа вилучили 23 тисячі гривень; в гардеробному шафі – в кишені куртки бухгалтера знайшли 102 тисячі гривень, а на робочому столі – мобільний телефон iPhone 6.

Під час обшуку квартири – 104 тисячі гривень, ще одного приміщення (власник невідомий) – 89 тисяч доларів, 1205 євро і 81,5 тисячі гривень.

Бухгалтеру повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України. Наразі він звільнений з СІЗО під заставу 2 мільйони гривень.

Дніпровський суд наклав арешт на вилучені речі, а також на автомобіль "Volkswagen Tuareg" 2012 випуску (на праві власності належить бухгалтеру столичної поліції), квартиру (площею 113,5 кв.м), машиномісце і будинок.