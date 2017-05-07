У Києві стартує Євробачення. Перекрили рух у центрі

Правоохоронці обмежили рух транспорту та пішоходів у центральній частині міста у зв’язку з відкриттям пісенного конкурсу "Євробачення-2017".
Про це повідомляє сайт МВС.
З 00:00 до 24:00 7 травня тимчасово заборонено рух транспортних засобів та обмежено рух пішоходів у обох напрямках на вулиці Михайла Грушевського (від Паркової дороги до вулиці Івана Мазепи).
З 13:00 до 24:00 7 травня буде обмежено рух транспортних засобів у обох напрямках на вулиці Михайла Грушевського (від Європейської площі до Паркової дороги).
З 13:00 до 24:00 7 травня обмежать рух транспортних засобів і пішоходів у обох напрямках:
на Парковій дорозі (від Петрівської алеї до площі Андрія Первозванного);
на Петрівській алеї (від Європейської площі до Паркової дороги).
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Окрім цього, у рамках проведення церемонії відкриття пісенного конкурсу "Євробачення-2017" із 00:00 до 24:00 7 травня вносяться тимчасові обмеження руху в обох напрямках на наступних вулицях столиці:
- на вулиці Інститутській (від вулиці Ольгинської до провулку Кріпосного);
- на вулиці Садовій (від вулиці Інститутської до вулиці Михайла Грушевського);
- на вулиці Липській (від вулиці Інститутської до вулиці Михайла Грушевського);
- на вулиці Шовковичній (від вулиці Інститутської до вулиці Михайла Грушевського).
МВС закликає учасників дорожнього руху з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, завчасно спланувати маршрути руху, неухильно дотримуватись вимог Правил дорожнього руху.
Як відомо, офіційна церемонія відкриття "Євробачення-2017" відбудеться у Києві 7 травня.
О 17:00 перед Маріїнським палацом проходитиме червона доріжка.
Церемонія відкриття розпочнеться о 20:00 у Конгресово-виставковому центрі "Парковий".
Півфінали "Євробачення" відбудуться 9 та 11 травня, а фінал – 13 травня в Міжнародному виставковому центрі у Києві.
|05.05.2017, 13:38
Олександр Вовченко
|04.05.2017, 12:07
Роман Овсяник