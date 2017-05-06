У Києві пройдуть міжнародні велоперегони на шосе

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06.05.2017  08:48


26-28 травня у столиці пройдуть Міжнародні велоперегони на шосе Race Horizon Park, участь у яких візьмуть понад 20 команд з усього світу.

Про це повідомляють організатори.

26 травня відбуватимуться Міжнародні змагання Horizon park race for peace за маршрутом: вулиця Кірова 5, 5б, вулиця Круглолицька, вулиця Кірова, вулиця Вітянська, вулиця Машинобудівна, вулиця Садова, вулиця Шевченка, Велотрек. Учасники подолають 16 кіл і подолають загалом 134 км.

27 травня проходитимуть Міжнародні змагання Horizon park race maidan та Horizon park women challenge за маршрутом вулиця Хрещатик, Бессарабська площа, бульвар Тараса Шевченка, проспект Перемоги, вулиця Щербакова, Європейська площа (8 кіл, загалом 154 км).

28 травня відбудуться Міжнародні змагання Horizon park classic (маршрут: вулиця Миколи Грінченка, вулиця Кіровоградська, проспект Валерія Лобановського, вулиця Андрія Головка, вулиця Солом’янська, вулиця Протасів Яр, 12 кіл та 96 км ) та VR Women ITT, яка відбудеться в Вишгородському районі (маршрут: Сухолуччя – Толокон – Ясногородка, 12 кіл загальною довжиною 72 км).
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