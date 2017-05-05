Київпастранс продовжить роботу наземного транспорту під час "Євробачення"





КП "Київпастранс" продовжить час роботи наземного громадського транспорту під час пісенного конкурсу "Євробачення".

Про це повідомляє сайт підприємства.

У ніч з 8 на 9 травня та з 10 на 11 травня роботу транспорту продовжать на 1 годину; у ніч з 9 на 10 травня та з 11 на 12 травня – на 2 години та в ніч з 12 на 13 травня та з 13 на 14 травня на 3 години.

Зокрема, довше працюватимуть:

– тролейбуси №3, 5, 8, 12, 14, 18, 23, 24, 26, 30, 37, 41, 45, 50к;

– трамваї №1, 3, 8, 12, 14, 28, 33;

– автобуси звичайного режиму руху № 18, 20, 37, 45, 46, 48, 62, 72, 99, 101;

– автобуси у режимі маршрутного таксі №№ 150, 155, 157, 166, 181, 182, 183, 193, 208, 220, 433, 457, 500, 502, 516, 530, 537, 586.

Роботу фунікулера буде подовжено:

– у ніч з 8 на 9 травня та з 10 на 11 травня до 00:30;

– у ніч з 9 на 10 травня та з 11 на 12 травня до 1:30;

– у ніч з 12 на 13 травня та з 13 на 14 травня до 2:30.

Як відомо, метро під час "Євробачення" працюватиме на кілька годин довше.