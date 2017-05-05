Річковий трамвай запустять 8 травня. ЦІНИ, ГРАФІК РУХУ

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05.05.2017  15:28


Фото mtu.gov.ua

Річковий трамвай з Поштової Площі на лівий берег до МВЦ розпочне роботу 8 травня. Поїздка коштуватиме від 40 гривень.

Про це повідомляє сайт Міністерства інфраструктури.

Тестовий рейс відбувся 5 травня.

"Маршрут "річкового трамвайчика" пролягатиме від причалу №10 Річкового вокзалу (Поштова площа) до причалу "Микільська Слобідка" (біля Міжнародного Виставкового Центру)", - йдеться в повідомленні.

Вартість квитка становитиме 50 гривень в одну сторону та 80 гривень в обидві сторони.

Проїзд акредитованих осіб та вболівальників з квитками на "Євробачення" буде безкоштовним.

Попередньо, перший рейс відбудеться 8 травня о 19:00 з Поштової площі.

"Точний графік руху буде створено з урахуванням заходів пісенного конкурсу, який розпочнеться у Києві вже 7 травня", - відзначили в Мінінфраструктури.

Попередній розклад руху 

ДАТА

ВІДПРАВЛЕННЯ

ПРИБУТТЯ

Час

Місце

Час

Місце

8.05.2017

19.00

Поштова площа

причал №10

20.30

Микільська Слобідка

22.00

Микільська Слобідка

23.30

Поштова площа

причал №10

9.05.2017

13.00

Поштова площа

причал №10

14.30

Микільська Слобідка

16.00*

Поштова площа

причал №10

17.30*

Микільська Слобідка

19.00

Поштова площа

причал №10

20.30

Микільська Слобідка

19.30

Микільська Слобідка

21.00

Поштова площа

причал №10

22.00

Микільська Слобідка

23.30

Поштова площа

причал №10

10.05.2017

15.00*

Поштова площа

причал №10

16.30*

Микільська Слобідка

17.00*

Микільська Слобідка

19.30*

Поштова площа

причал №10

19.00

Поштова площа

причал №10

20.30

Микільська Слобідка

22.00

Микільська Слобідка

23.30

Поштова площа

причал №10

11.05.2017

13.00

Поштова площа

причал №10

14.30

Микільська Слобідка

16.00*

Поштова площа

причал №10

17.30*

Микільська Слобідка

19.00

Поштова площа

причал №10

20.30

Микільська Слобідка

19.30

Микільська Слобідка

21.00

Поштова площа

причал №10

22.00

Микільська Слобідка

23.30

Поштова площа

причал №10

12.05.2017

15.00*

Поштова площа

причал №10

16.30*

Микільська Слобідка

17.00*

Микільська Слобідка

19.30*

Поштова площа

причал №10

19.00

Поштова площа

причал №10

20.30

Микільська Слобідка

22.00

Микільська Слобідка

23.30

Поштова площа

причал №10

11.05.2017

11.00

Поштова площа

причал №10

12.30

Микільська Слобідка

13.30*

Микільська Слобідка

15.00*

Поштова площа

причал №10

17.30

Микільська Слобідка

19.00

Поштова площа

причал №10

19.00

Поштова площа

причал №10

20.30

Микільська Слобідка

22.00

Микільська Слобідка

23.30

Поштова площа

причал №10

* при наявності достатнього попиту на перевезення пасажирів

Як відомо, раніше мер Києва Віталій Кличко обіцяв запустити 7 річкових трамваїв до "Євробачення".

 
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