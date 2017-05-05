Річковий трамвай запустять 8 травня. ЦІНИ, ГРАФІК РУХУ

Річковий трамвай з Поштової Площі на лівий берег до МВЦ розпочне роботу 8 травня. Поїздка коштуватиме від 40 гривень.
Про це повідомляє сайт Міністерства інфраструктури.
Тестовий рейс відбувся 5 травня.
"Маршрут "річкового трамвайчика" пролягатиме від причалу №10 Річкового вокзалу (Поштова площа) до причалу "Микільська Слобідка" (біля Міжнародного Виставкового Центру)", - йдеться в повідомленні.
Вартість квитка становитиме 50 гривень в одну сторону та 80 гривень в обидві сторони.
Проїзд акредитованих осіб та вболівальників з квитками на "Євробачення" буде безкоштовним.
Попередньо, перший рейс відбудеться 8 травня о 19:00 з Поштової площі.
"Точний графік руху буде створено з урахуванням заходів пісенного конкурсу, який розпочнеться у Києві вже 7 травня", - відзначили в Мінінфраструктури.
Попередній розклад руху
|
ДАТА
|
ВІДПРАВЛЕННЯ
|
ПРИБУТТЯ
|
Час
|
Місце
|
Час
|
Місце
|
8.05.2017
|
19.00
|
Поштова площа
причал №10
|
20.30
|
Микільська Слобідка
|
22.00
|
Микільська Слобідка
|
23.30
|
Поштова площа
причал №10
|
9.05.2017
|
13.00
|
Поштова площа
причал №10
|
14.30
|
Микільська Слобідка
|
16.00*
|
Поштова площа
причал №10
|
17.30*
|
Микільська Слобідка
|
19.00
|
Поштова площа
причал №10
|
20.30
|
Микільська Слобідка
|
19.30
|
Микільська Слобідка
|
21.00
|
Поштова площа
причал №10
|
22.00
|
Микільська Слобідка
|
23.30
|
Поштова площа
причал №10
|
10.05.2017
|
15.00*
|
Поштова площа
причал №10
|
16.30*
|
Микільська Слобідка
|
17.00*
|
Микільська Слобідка
|
19.30*
|
Поштова площа
причал №10
|
19.00
|
Поштова площа
причал №10
|
20.30
|
Микільська Слобідка
|
22.00
|
Микільська Слобідка
|
23.30
|
Поштова площа
причал №10
|
11.05.2017
|
13.00
|
Поштова площа
причал №10
|
14.30
|
Микільська Слобідка
|
16.00*
|
Поштова площа
причал №10
|
17.30*
|
Микільська Слобідка
|
19.00
|
Поштова площа
причал №10
|
20.30
|
Микільська Слобідка
|
19.30
|
Микільська Слобідка
|
21.00
|
Поштова площа
причал №10
|
22.00
|
Микільська Слобідка
|
23.30
|
Поштова площа
причал №10
|
12.05.2017
|
15.00*
|
Поштова площа
причал №10
|
16.30*
|
Микільська Слобідка
|
17.00*
|
Микільська Слобідка
|
19.30*
|
Поштова площа
причал №10
|
19.00
|
Поштова площа
причал №10
|
20.30
|
Микільська Слобідка
|
22.00
|
Микільська Слобідка
|
23.30
|
Поштова площа
причал №10
|
11.05.2017
|
11.00
|
Поштова площа
причал №10
|
12.30
|
Микільська Слобідка
|
13.30*
|
Микільська Слобідка
|
15.00*
|
Поштова площа
причал №10
|
17.30
|
Микільська Слобідка
|
19.00
|
Поштова площа
причал №10
|
19.00
|
Поштова площа
причал №10
|
20.30
|
Микільська Слобідка
|
22.00
|
Микільська Слобідка
|
23.30
|
Поштова площа
причал №10
* при наявності достатнього попиту на перевезення пасажирів
Як відомо, раніше мер Києва Віталій Кличко обіцяв запустити 7 річкових трамваїв до "Євробачення".
|14.11.2017, 14:56
Сергій Огородник
|13.11.2017, 11:59
Олександр Вовченко