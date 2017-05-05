Річковий трамвай запустять 8 травня. ЦІНИ, ГРАФІК РУХУ



Фото mtu.gov.ua Фото mtu.gov.ua

Річковий трамвай з Поштової Площі на лівий берег до МВЦ розпочне роботу 8 травня. Поїздка коштуватиме від 40 гривень.

Про це повідомляє сайт Міністерства інфраструктури.

Тестовий рейс відбувся 5 травня.

"Маршрут "річкового трамвайчика" пролягатиме від причалу №10 Річкового вокзалу (Поштова площа) до причалу "Микільська Слобідка" (біля Міжнародного Виставкового Центру)", - йдеться в повідомленні.

Вартість квитка становитиме 50 гривень в одну сторону та 80 гривень в обидві сторони.

Проїзд акредитованих осіб та вболівальників з квитками на "Євробачення" буде безкоштовним.

Попередньо, перший рейс відбудеться 8 травня о 19:00 з Поштової площі.

"Точний графік руху буде створено з урахуванням заходів пісенного конкурсу, який розпочнеться у Києві вже 7 травня", - відзначили в Мінінфраструктури.

Попередній розклад руху

ДАТА ВІДПРАВЛЕННЯ ПРИБУТТЯ Час Місце Час Місце 8.05.2017 19.00 Поштова площа причал №10 20.30 Микільська Слобідка 22.00 Микільська Слобідка 23.30 Поштова площа причал №10 9.05.2017 13.00 Поштова площа причал №10 14.30 Микільська Слобідка 16.00* Поштова площа причал №10 17.30* Микільська Слобідка 19.00 Поштова площа причал №10 20.30 Микільська Слобідка 19.30 Микільська Слобідка 21.00 Поштова площа причал №10 22.00 Микільська Слобідка 23.30 Поштова площа причал №10 10.05.2017 15.00* Поштова площа причал №10 16.30* Микільська Слобідка 17.00* Микільська Слобідка 19.30* Поштова площа причал №10 19.00 Поштова площа причал №10 20.30 Микільська Слобідка 22.00 Микільська Слобідка 23.30 Поштова площа причал №10 11.05.2017 13.00 Поштова площа причал №10 14.30 Микільська Слобідка 16.00* Поштова площа причал №10 17.30* Микільська Слобідка 19.00 Поштова площа причал №10 20.30 Микільська Слобідка 19.30 Микільська Слобідка 21.00 Поштова площа причал №10 22.00 Микільська Слобідка 23.30 Поштова площа причал №10 12.05.2017 15.00* Поштова площа причал №10 16.30* Микільська Слобідка 17.00* Микільська Слобідка 19.30* Поштова площа причал №10 19.00 Поштова площа причал №10 20.30 Микільська Слобідка 22.00 Микільська Слобідка 23.30 Поштова площа причал №10 11.05.2017 11.00 Поштова площа причал №10 12.30 Микільська Слобідка 13.30* Микільська Слобідка 15.00* Поштова площа причал №10 17.30 Микільська Слобідка 19.00 Поштова площа причал №10 19.00 Поштова площа причал №10 20.30 Микільська Слобідка 22.00 Микільська Слобідка 23.30 Поштова площа причал №10

* при наявності достатнього попиту на перевезення пасажирів

Як відомо, раніше мер Києва Віталій Кличко обіцяв запустити 7 річкових трамваїв до "Євробачення".