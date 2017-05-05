Станцію метро "Лівобережна" відкрили після реконструкції. ФОТО

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05.05.2017  14:33

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Фото з facebook Олега Петровця

5 травня КП "Київський метрополітен" відкрило станцію "Лівобережна" після завершення реконструкції.

Про це повідомляє прес-служба мера Києва.

Виконання робіт, якими були незадоволені столичні жителі, перевіряли особисто міський голова Віталій Кличко, керівник підземки Віктор Брагінський та інші міські чиновники і депутати.

За словами Кличка, роботи на станції закінчили лише 4 травня, усе зроблено якісно.

"Ті роботи з оновлення станції, які ми зробили, виконані якісно, з використанням сучасних матеріалів та з урахуванням пропозицій активістів.  І все виконано за графіком у стислі терміни", - сказав мер Києва.  

Фото з facebook Dmitriy Levchenko

Відзначається, що на "Лівобережній" замінили сигналізацію, встановили енергозберігаюче освітлення, замінили облицювання, оновили пасажирську автоматику та вентиляцію, встановили нову огорожу.

Також зробили станцію доступнішою для людей з обмеженими можливостями.

 Фото з facebook Олега Петровця

Як відомо, у березні користувачі соцмереж, які спершу здивувалися, чому станція "Лівобережна" після ремонту не зовсім не схожа ту, яка була на проекті, згодом висловили обурення, що ремонт виконали вкрай неякісно.

Кличко дав доручення перевірити якість ремонтних робіт на станції метро "Лівобережна".

Згідно з тендерною документацією, вартість робіт становить  24,8 мільйона гривень.

Переможцем тендеру на виконання ремонту стало ТОВ "Енергодарбудмеханізація".

Українська правда. Київ 
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