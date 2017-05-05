Метро під час "Євробачення" працюватиме на кілька годин довше



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КП "Київський метрополітен" вирішило продовжити роботу на 1-3 години 8-13 травня у зв’язку з проведенням "Євробачення" у столиці.

Про це повідомляє сайт підземки.

"З метою забезпечення перевезення глядачів на період проведення пісенного конкурсу "Євробачення 2017" роботу підземки буде продовжено", - йдеться в повідомленні.

У ніч 8 на 9 та з 10 на 11 травня метро працюватиме довше на 1 годину,

у ніч з 9 на 10 та з 11 на 12 травня – на 2 години

та в ніч з 12 на 13 та з 13 на 14 травня – на 3 години.