У Жулянах двох митників затримали за хабар. ФОТО

Двох державних інспекторів Київської міської митниці в аеропорту "Київ" спіймали на хабарництві.
Про це повідомляє СБУ у facebook.
Здирники вимагали від чоловіка 1300 євро за безперешкодне проходження митного контролю та вивезення з території України партії цигарок.
Хабарників затримали під час одержання частини неправомірної вигоди у розмірі 460 євро.
|Фото СБУ
Відкрито кримінальне провадження. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.
Встановлюються усі причетні до протиправної діяльності.
|05.05.2017, 13:38
Олександр Вовченко
|04.05.2017, 12:07
Роман Овсяник