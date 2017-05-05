У Жулянах двох митників затримали за хабар. ФОТО





Двох державних інспекторів Київської міської митниці в аеропорту "Київ" спіймали на хабарництві.

Про це повідомляє СБУ у facebook.

Здирники вимагали від чоловіка 1300 євро за безперешкодне проходження митного контролю та вивезення з території України партії цигарок.

Хабарників затримали під час одержання частини неправомірної вигоди у розмірі 460 євро.

Фото СБУ

Відкрито кримінальне провадження. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

Встановлюються усі причетні до протиправної діяльності.