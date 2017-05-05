Київ планує звести 4-5 сміттєпереробних заводи за 2-3 роки



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Київська адміністрація планує звести 4-5 сміттєпереробних заводи упродовж 2-3 років.

Про це в інтерв’ю виданню 44.ua сказав заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

"Ми плануємо збудувати 4-5 таких комплексів. Мова йде про перспективу 2-3 роки", - сказав він.

Чиновник додав, що наразі вже почали проектувати один з таких заводів.

"Такі комплекси абсолютно безпечні з точки зору екології. Це практично сортування сміття на основні фракції і максимальний відбір корисних, ресурсно-цінних компонентів зі сміття. Така практика широко використовується в Європі", - сказав Пантелеєв.

Він запевнив, що зводитимуть комплекси на віддаленні від житлових масивів.

"Також планується будівництво подібних сміттєпереробних комплексів під Києвом – це у північному і південному напрямках", - сказав заступник мера.