Київ планує відмовитись від очищення води хлором



Фото skelet-info.org Фото skelet-info.org

Столична влада має намір відмовитись від очищення питної води хлором, а натомість використовувати гіпохлорит натрію.

Про це в інтерв’ю виданню 44.ua заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

"Якщо говорити про водопровідне господарство, то система очищення хлором одна з найбільш вразливих сфер. Дана система технологічно застаріла і небезпечна для здоров’я. Тому зараз ми підготували техніко-економічне обґрунтування будівництва заводу з випуску гіпохлориту натрію. Це сучасний елемент для очищення питної води", - сказав чиновник.

Він додав, що нині місто веде переговори з крупними закордонними компаніями про їх участь у будівництві такого заводу.

"Ціна питання – близько 400 мільйонів гривень. За нашими підрахунками, завод окупиться за 5-6 років", - сказав Пантелеєв.

Він також додав, що наразі проводять модернізацію хлорного господарства на Деснянській і Дніпровській водозабірних станціях.

"Тому можу запевнити, у нас вода досить хорошої якості, всі вимоги дотримані відповідно до закону", - підсумував Пантелеєв.