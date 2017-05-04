Робота метро лишається під загрозою. Інтервал руху поїздів уже збільшився, – депутат

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04.05.2017  09:38


Фото Senfil.net

Робота метрополітену і досі лишається під загрозою зриву, оскільки Рада нацбезпеки та оборони досі не надала Київраді офіційної відповіді щодо дій ТОВ "Укррослізинг". 

Про це заявив голова постійної комісії Київради з питань бюджету, лідер фракції "Солідарність" Андрій Странніков, повідомляє прес-служба фракції.

"Рахунки метрополітену на сьогодні заблоковані. Це вже позначилося на тому, що 26 вагонів не зможуть вийти на лінію, оскільки не може бути проведено відповідне технічне обстеження. А без цього не можна випускати дані вагони", - сказав Станніков.

За словами депутата, "інтервал між рухом поїздів метро вже починає потрошку збільшуватися".

"Ситуація сьогодні не проста. Касаційна інстанція підтвердила правомірність вимог фірми "Укррослізинг" про стягнення близько 2 мільярдів гривень з Київського метрополітену. Ми, як Київська міська рада, робимо все для того, щоб довести РНБО, що засновником і власником цієї фірми є компанія, яка може бути внесена до санкційного списку", - сказав Странніков.

Він наголосив, що це дозволить не платити кошти російській фірмі принаймні доти, доки не буде повернений Крим і поки не будуть виведені російські війська з Донбасу.

Однак досі жодної відповіді Київ не отримав. 

 У 2009 році Київрада уклала із ТОВ "Укррослізинг" договір на закупівлю 100 вагонів для київського метрополітену.

Згідно з цією домовленістю метрополітен отримав за період з 19 березня 2010 по 28 лютого 2013 100 вагонів, 25 одиниць виробництва КВБЗ, 33 одиниці "Вагонмаш" та 42 "Метровагонмаш".

Водночас сума лізингових платежів з 2009 по 2014 роки за вагони так і не була виплачена в повному обсязі. 

Сума, необхідна для повного виконання умов договору, зросла до 463 мільйонів 378 тисяч 882,37 гривні.

Вона включала в себе предмет лізингу 353 мільйони 971 тисячу 543,05 гривні та відсотки по платежах – 109 мільйонів 407 тисяч 339,32 гривні. 

Водночас з незрозумілих причин 15 жовтня 2009 року керівництво метро уклало додаткову угоду між КП "Київський метрополітен" та ТОВ "Укррослізинг" на фінансові лізингові послуги (вагони метрополітену).

Цим документом змінили визначення лізингового платежу, зокрема, те, що в лізинговий платіж входили суми, скориговані на коефіцієнт коригування. Тому за кілька років борг виріс майже в тричі – на 1 мільярд 74 мільйони 456 тисяч 739,77 гривні.

Пізніше КП "Київський метрополітен" зверталось до Господарського суду Києва з позовом до ТОВ "Укррослізинг" про визнання недійсною додаткової угоди до договору на фінансові лізингові послуги.

У свою чергу правоохоронці порушили відповідні кримінальні провадження, у т.ч. щодо посадових осіб, які підписали цю додаткову угоду.

Проте рішенням Господарського суду Києва від 14 червня 2011 року та постановами Київського апеляційного господарського суду від 26 липня 2011 року, Вищого господарського суду України від 1 листопада 2011 року позовні вимоги, апеляційну та касаційну скарги КП "Київський метрополітен" та апеляційна і касаційна скаргу прокуратури Києва були залишені без задоволення.

А кримінальне провадження щодо посадових осіб КП "Київський метрополітен" закрили  зв’язку з відсутністю складу злочину.

У грудні 2015 року Київрада взялася розслідувати законність укладення лізингового договору.

У березні 2016 року Київрада звернулась до прокуратури та правоохоронців з проханням розслідувати законність купівлі КП  "Київський метрополітен" 100 вагонів метро у лізинг у ТОВ "Укррослізинг" у 2009 році.  

26 квітня Вищий господарський суд зобов'язав Київський метрополітен сплатити 1 мільярд 924 мільйони гривень ТОВ "Укррослізинг" за поставлені у 2010-13 роках 100 вагонів метро.  
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Коментарі - 1
Alex1917 _ 04.05.2017 12:04
Тогда сокращайте административный персонал метрополитена, там десяток замов руководителя, тоже можно сократить до двух, сократить в 2 раза зарплаты и премии админперсоналу, пусть живут как большинство киевлян, а не жируют за их счет! Навести порядок с рекламой, чтобы 100% от ее размещения получал метрополитен и т.д.
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