Ще одному учаснику будівельної афери Войцеховсього оголосили про підозру

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03.05.2017  18:42


Фото zabudovnyk.com.ua

У кримінальному провадженні за обвинуваченням Анатолія Войцеховського Генпрокуратура повідомила про підозру ще одному учаснику будівельної афери.

Про це повідомляє сайт Генпрокуратури.

Відзначається, що це вже четвертий учасник організованої групи.

Йому оголосили про підозру за ч. 3 ст. 28, ч. 3, ч. 4 ст. 197-1 (самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво, вчинене організованою групою), ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

А також ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 (складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, інше підроблення офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене організованою групою).

До Печерського райсуду ГПУ подала клопотання про обрання чоловікові запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У відомстві наголосили, що попри накладені арешти, окремі об’єкти самовільного будівництва продовжують будувати без дозвільних документів, з привласненням коштів інвесторів та повторним продажем квартир у житлових будинках.

"Зазначені порушення продовжують мати місце внаслідок бездіяльності Київської міської державної адміністрації та органів юстиції", - повідомили у ГПУ.

Наразі триває розслідування фактів самовільного захоплення земельних ділянок та їх незаконної забудови.

Мова йде про ЖК "Східна брама" (рішення про фактично зніс об’єкта набрало чинності у 2012 році) "Науковий", "Флагман", "Мозаїка", "Совські Ставки", "Кузьминський", "Маргарита", "Молодіжна ініціатива", "Синьоозерний", "Південний квартал".

Як відомо, 15 липня 2016 року Головне слідче управління МВС спільно з Генеральною прокуратурою арештували скандального забудовника Анатолія Войцеховського.

У ніч на 17 липня 2016 року Печерський суд Києва призначив забудовнику запобіжний захід у вигляді двох місяців ув'язнення з можливістю вийти під заставу у 14 мільйонів гривень. Прокуратура вимагала 50 мільйонів застави. 

27 липня стало відомо, що Войцеховський вийшов під заставу, хоча раніше адвокат заявляв, що в його підзахисного немає таких грошей.  

Забудовника звинувачують в ухиленні від сплати податків на суму 12,5 мільйона гривень, створенні організованої злочинної групи і інших злочинах.

Через будівельну аферу Войцеховського 10 тисяч українців можуть залишитися без квартир та грошей (це вшестеро більше, ніж інвесторів піраміди "Еліта-центр").  

У власності Войцеховського перебуває 21 квартира по всьому Києву, 5 приміських будинків, ферма з рестораном та приватним зоопарком, близько 50 гектарів землі.

Войцеховський є одним з найбільш скандальних забудовників столиці. 

Детально про будівельні афери Войцеховського можна прочитати у розслідуванні "Української правди": Будівельна афера розміром у шість "Еліта-Центрів". 
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Коментарі - 1
meua _ 03.05.2017 19:14
Вопрос: зачем нам такой мэр, если он борется с МАФами, а не с такими незаконными застройщиками?
К тому же, некоторые из них - его друзья (скандальная стройка на М.Лебобережной).
Друзьям - все, и это все за счет населения - это девиз Порошенко и Кличка!
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