Екс-депутату Київської облради повідомили про підозру

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03.05.2017  15:22


Фото Громади Приірпіння

Прокуратура Київської області оголосила про підозру екс-депутату Київської обласної ради Вадиму Яновичу, який наніс тілесні ушкодження діючому депутату Ігорю Домбровському.

Про це повідомляє сайт відомства.

"Ірпінським відділом Києво-Святошинської місцевої прокуратури повідомлено про підозру 43-річному екс-депутату, який у жовтні минулого року, перебуваючи в приміщенні Ірпінського міського суду, на ґрунті виниклих неприязних відносин, вдарив головою в обличчя депутата Київської обласної ради", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок удару потерпілий отримав перелом носа, закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку.

Дії зловмисника кваліфіковано за ч. 2 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров’я) КК України.

Санкція статті передбачає покарання у виді штрафу від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами або виправними роботами, або арештом на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 2 років.

Досудове розслідування триває.

Як відомо, 27 жовтня 2016 року представник партії "Нові обличчя" Вадим Янович зламав носа депутату облради від ВО "Свобода" Ігорю Домбровському.
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