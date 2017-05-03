29 переходів Києва обладнають сенсорним освітленням



Фото gorsvet.kiev.ua Фото gorsvet.kiev.ua

Незабаром у Києві з’явиться сенсорне освітлення 29 переходів у різних районах міста.

Це передбачено проектом-переможцем Бюджету участі, фінал якого відбувся в січні поточного року, повідомляє сайт міської влади.

Передбачається, що сенсорне освітлення переходів допоможе зменшити кількість випадків наїздів на пішоходів і економитиме електроенергію.

За проектом, світло вмикатиметься датчиком руху та працюватиме від сонячних батарей.

Датчики реагуватимуть на рух водіїв і пішоходів. Освітлення вимикатиметься, коли учасник дорожнього руху залишить радіус дії датчика.

За даними КМДА, кошти на цей проект уже виділені, а реалізація відбудеться найближчим часом.