29 переходів Києва обладнають сенсорним освітленням

Незабаром у Києві з’явиться сенсорне освітлення 29 переходів у різних районах міста.
Це передбачено проектом-переможцем Бюджету участі, фінал якого відбувся в січні поточного року, повідомляє сайт міської влади.
Передбачається, що сенсорне освітлення переходів допоможе зменшити кількість випадків наїздів на пішоходів і економитиме електроенергію.
За проектом, світло вмикатиметься датчиком руху та працюватиме від сонячних батарей.
Датчики реагуватимуть на рух водіїв і пішоходів. Освітлення вимикатиметься, коли учасник дорожнього руху залишить радіус дії датчика.
За даними КМДА, кошти на цей проект уже виділені, а реалізація відбудеться найближчим часом.
|03.05.2017, 11:27
Владислав Михайленко