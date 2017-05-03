2 людей затримали за зйомку дроном на аеродромі "Чайка"

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03.05.2017  12:57


Фото centre1.com

 
Військовослужбовці затримали 2 людей за несанкціоновану зйомку квадрокоптером на аеродромі "Чайка" у Києві.

Про це повідомляє Повітряне командування "Центр" у facebook.

Подія сталася 1 травня.

"Під час патрулювання аеродрому "Чайка" визначені чергові сили Повітряних Сил ЗС України, зафіксували політ безпілотного літального апарату дистанційного керування та затримали двох цивільних осіб, які квадрокоптером "Фантон-3" проводили зйомку даної території", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що порушників вчасно затримали та передали для з'ясування обставин, представникам Національної поліції та СБУ.
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