2 людей затримали за зйомку дроном на аеродромі "Чайка"

Версія для друку     Додати коментар -
03.05.2017  12:57


Фото centre1.com

 
Військовослужбовці затримали 2 людей за несанкціоновану зйомку квадрокоптером на аеродромі "Чайка" у Києві.

Про це повідомляє Повітряне командування "Центр" у facebook.

Подія сталася 1 травня.

"Під час патрулювання аеродрому "Чайка" визначені чергові сили Повітряних Сил ЗС України, зафіксували політ безпілотного літального апарату дистанційного керування та затримали двох цивільних осіб, які квадрокоптером "Фантон-3" проводили зйомку даної території", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що порушників вчасно затримали та передали для з'ясування обставин, представникам Національної поліції та СБУ.
powered by lun.ua
    НАЙГОЛОВНІШЕ
На Московському і Південному мостах обмежать рух
Кияни вимагають не рубати сторічну ялинку для Києва
Кличко: забудова Сінного має зупинитись до п'ятниці. Відео
Екологи: у Києві готуються забудувати Дніпровські острови
Мер Ірпеня зводить будинок у лісі поблизу Варшави – Чесно. ФОТО
    ПУБЛІКАЦІЇ
Більше про метро
21.09, 11:00

Наталка Макогон, радниця начальника метрополітену: Підземка – це потужна субкультура

Відкритість, яку обрав столичний метрополітен у комунікаціях, давно оцінили пасажири. Наталка Макогон, радниця начальника й речниця метрополітену — його "голос" у медіа. Вона поділилась тим, як говорити з пасажирами про інновації в метро, чому від "зради" до "перемоги" лише один лайк, і який приклад з її роботи вивчають на курсах як кейс комунікації держустанови.
ГПУ пояснила обшуки в депутата від "Батьківщини": Оборудки з податками
Метро-2017. Рік інновацій
    КОЛОНКА АВТОРА
14.11.2017, 14:56
Сергій Огородник

У Кличка пропонують домовитися зі скандальним забудовником на Святошині

Громаді Новобіличів поки вдається стримувати незаконне будівництво на вулиці Обухівській у Києві. Мешканці активно домагаються скасуванням документів, якими прикривається забудовник. Натомість радник міського голови пропонує домовлятися із керівником незаконної забудови.
13.11.2017, 11:59
Олександр Вовченко

Час думати українською

Якщо ще кілька років тому українськомовні кияни мирилися з панівним становищем російської мови, то зараз усе навпаки. Дедалі більше користувачів надсилають бізнесу прохання зробити українськомовні версії сайтів, проводити тренінги українською.