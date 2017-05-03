2 людей затримали за зйомку дроном на аеродромі "Чайка"

Військовослужбовці затримали 2 людей за несанкціоновану зйомку квадрокоптером на аеродромі "Чайка" у Києві.
Про це повідомляє Повітряне командування "Центр" у facebook.
Подія сталася 1 травня.
"Під час патрулювання аеродрому "Чайка" визначені чергові сили Повітряних Сил ЗС України, зафіксували політ безпілотного літального апарату дистанційного керування та затримали двох цивільних осіб, які квадрокоптером "Фантон-3" проводили зйомку даної території", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що порушників вчасно затримали та передали для з'ясування обставин, представникам Національної поліції та СБУ.
|03.05.2017, 11:27
Владислав Михайленко