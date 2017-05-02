Віталік не заступився: У колі на "Героїв Дніпра" демонтують підземні переходи. ФОТО

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02.05.2017  11:50


1 травня у колі на станції метро "Героїв Дніпра" почали демонтувати підземні переходи.

Про це пише портал "Моя Оболонь".

Відзначається, що довкола будівництва ТРЦ зняли асфальт.

"А тепер будівельна техніка почала демонтаж першого з двох підземних переходів, через які можна було потрапити всередину кола. Очевидно, що така масштабна і дорога перебудова виконується не тільки з метою покращення зовнішнього вигляду вхідних груп, що ведуть до нового ТРЦ. Скоріше за все переходи розширюють для подальшого облаштування у них стаціонарних торгових точок", - відзначає портал.

 

Як повідомляють користувачі facebook-спільноти Проти будівництва над станцією метро Героїв Дніпра, нині над станцією метро відбувається "кошмар".

Люди лають мера Києва Віталія Кличка і кажуть, що ситуацію може виправити кілька "коктейлів Молотова".

"Так, Віталік не заступився за киян....Він думає, що там укріплення ґрунту", - обурюються користувачі соцмережі. 

 Фото з facebook Oasis Kyiv

Забудовник ТРЦ "Оазис", який зводять у колі над метро, позиціонує центр як "куточок затишку та краси серед бетонних джунглів" і вже пропонує площі в оренду.   

Як відомо, біля метро "Героїв Дніпра" до 15 вересня обмежать рух. 

 Як відомо, у липні 2016 року у колі на виході з метро "Героїв Дніпра", де перед тим прибрали незаконні МАФи, розпочали будівництво трирівневого торгово-розважального центру.

Земельна ділянка, на якій ведеться будівництво, передана в оренду приватній фірмі "ударівця" Валерія Іщенка "Єлікон ЛТД".

Мешканці скаржилися, що роботи проводили навіть уночі, що заважало їм нормально відпочити. 

За проектом, торговий центр буде трирівневим і матиме площу 10 тисяч кв. м. 

Місцеві жителі зареєстрували петицію про заборону будівництва, яка швидко набрала необхідну кількість голосів.

18 жовтня 2016 року мер Києва Віталій Кличко доручив постійним комісіям Київради з питань містобудування, архітектури та землекористування, а також з питань транспорту, зв'язку та реклами розглянути електронну петицію в установленому порядку. Однак далі це питання не просунулося. 

2 вересня через будівництво торгового центру у колі на метро "Героїв Дніпра" на 4 місяці закрили один з вестибюлів станції. 

8 вересня у метро повідомили, що на станції "Героїв Дніпра", над якою будують ТРЦ "Oasis Kyiv" пошкоджено склепіння.  Згодом стало відомо, що склепіння пошкодила бурова машина.  При цьому ТРЦ "Oasis Kyiv" спіймали на брехні – фото з пробитим склепіння станції у Oasis Kyiv називали "фотомонтажем". 

9 вересня КП "Київський метрополітен" заявив, що проведе перевірку тріщин на підлозі станції "Героїв Дніпра".

Директор метро Віктор Брагінський та директор ТОВ "Мегалайн Інжиніринг" Володимир Градісов запевнили, що обвалу через будівництво триповерхового торговельно-розважального центру над станцією "Героїв Дніпра" не відбудеться.

За словами Брагінського, на це будівництво є усі необхідні дозвільні документи.

Увечері 12 вересня біля станції метро "Героїв Дніпра" зібралася протестна акція проти будівництва ТРЦ.

13 вересня у КМДА повідомили, що представники столичної влади, ініціативна група мешканців та замовник будівництва досягли порозуміння щодо будівництва ТРЦ над станцією метро "Героїв Дніпра". 

15 вересня мер Києва Віталій Кличко заявив, що будівництва ТРЦ над станцією метро "Героїв Дніпра" не буде, доки не будуть проведені громадські слухання. За меморандумом, забудовник повинен був провести громадське обговорення 29 вересня, однак роботи над метро не зупинялись. 

Слухання відбулись 29 вересня. Як повідомляє facebook-спільнота "Проти будівництва над станцією метро Героїв Дніпра" кияни на проголовували проти ТРЦ. 

Мер міста Віталій Кличко дав обіцянку, що будівництво торгово-розважального центру у колі на метро "Героїв Дніпра" відбуватиметься лише за згоди громади.

6 жовтня Кличко заявив, що роботи, які ведуться над метро "Героїв Дніпра", є укріпленням станціїа не будівництвом торгово-розважального центру.

Столична влада навіть підготувала малюнки з поясненням, щоб довести столичним жителям, що над метро "Героїв Дніпра" не будують, а просто укріплюють станцію.

Столичні жителі вимагали заборонити будівництво торгово-розважального центру у колі на метро "Героїв Дніпра".

7 лютого Окружний адмінсуд Києва розпочав розгляд позову мешканців столичної Оболоні до Департаменту містобудування та архітектури КМДА щодо скандального будівництва торгово-розважального комплексу над станцією метро "Героїв Дніпра".

Попри запевняння міської влади, що на станції метро "Героїв Дніпра" укріплюють ґрунти, там вже побудували половину скандального торгово-розважального центру.  
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Коментарі - 3
Антон Андреев _ 02.05.2017 13:05
Помню вопли подобных "громадських активистов", когда строили ДримТаун - и метро провалится, и затопит... Если этих дурачков от общественности слушать, то в Киеве вообще никакого стротельства не будет.
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Антиимперия _ 02.05.2017 13:02
"Колгоспникам" нiяк не подобаеться .
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_kv _ 02.05.2017 13:01
Сколько можно врать, господин мэр?! Может после такой тотальной лжи уже пора подать в отставку??? Сволочь, вы Виталий, хотя и великий спортсмен.
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