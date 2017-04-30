Активістці, яка бореться проти забудови лісу, спалили друге авто. Відео

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30.04.2017  20:20


Журналісту та активістці, яка бореться проти забудови Вумівського лісу у селі Петропавлівська Борщагівка, Валентині Аксьоновій спалили уже другу машину.

Про це Аксьонова розповіла "Українській правді. Київ".

Подія сталася посеред білого дня 30 квітня на столичних Позняках. Згоріло авто "Тойота Ленд круїзер Прадо". 

 

"11 квітня спалили наш новий бус, який ми купили для господарських цілей. А тепер о 15:30 спалили нашу сімейну машину, яка в нас з 2014 року з чоловіком одна на двох. Зареєстрована, як і перша, на мого чоловіка. Тепер вже машин в нас не лишилось", - розповіла Аксьонова.

Вона наголосила, що підозрює у підпалі людей забудовника, який зводить висотки у селі Петропавлівська Борщагівка.

"Підозрюю забудовника, бо після підпалу першої машини мені писали у мережі, що "це не найдорожча машина в автопарку". Схоже, натякали, що буде продовження", - сказала активіст.

Як відомо, Аксьонова є лідером місцевої ініціативи громади Петропавлівської Борщагівки "Захисти ліс" і вже тривалий час бореться проти забудови лісу житловими висотками.

Жінка ще раніше говорила, що боїться за життя своєї малої дитини і батьків, бо не один раз отримувала погрози.

Аксьонова наголосила, що не раз писала заяви до поліції про погрози і залякування, але це все одно продовжується.

За словами Аксьонової, вона стала четвертою активісткою, що бореться за Вумівський ліс, якій спалили авто.

"Спалили машину адвокату Дядюку, тоді депутату опозиційному, потім нашому активісту, потім мені. Нині спалили друге наше авто", - підсумувала Аксьонова.  

Ірина Балачук, Українська правда. Київ 
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