Рух трамваїв на Харківському шосе відновили: постраждала жива

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30.04.2017  13:35


Фото "Української правди. Київ"

Станом на 12:15 рух трамваїв на Харківському шосе відновлено. Жінка, яка постраждала від зіткнення з трамваєм жива.

Про це "Українській правді. Київ" повідомили у прес-службі КП "Київпастранс".

"Рух відновлено. Жінка не померла. Вона жива. То не трамвай винен. Жінка вискочила з підземного переходу, вона бачила, що трамвай вже їде, але думала, що проскочить. Вона вдарилася в трамвай і впала", - розповіла речник підприємства Анна Бондар.

Вона наголосила, що жінка навіть хотіла відразу залишити місце події.

"Бабуся хотіла навіть зразу йти, але викликали швидку, поліцію. У неї перелом руки. Приїхали її рідні. Нині вона вже вдома", - наголосила Бондар.

Як відомо, о 9:36 ранку на зупинці "бульвар Ярослава Гашека" трамвай зачепив жінку, що перебігала колію. У зв’язку з цим рух трамваїв маршрутів №8, 22 та 29 по Харківському шосе у напрямку станції метро "Лісова" було зупинено.

Ірина Балачук, "Українська правда. Київ"
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