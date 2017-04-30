Поблизу Леніградки трамвай переїхав людину. Рух зупинився. ФОТО

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30.04.2017  10:13


Фото "Української правди. Київ"

На зупинці "бульвар Ярослава Гашека" зупинилися більше 10 трамваїв у напрямку Дарницької площі.

Подія сталася близько 10 ранку 30 квітня.

На місці працює поліція, стоїть машина швидкої.

Станом на 10:15 "швидка" поїхала. 

За даними порталу ДТП.kiev.ua, трамвай переїхав людину, яка перебігала колії. Постраждалого забрали до лікарні.

Згодом у ДПТ.kiev.ua відзначили, що постраждала літня жінка. Врятувати її життя не вдалося. 

Станом на 11:40 рух трамваїв у напрямку Дарницької площі заблоковано.

 Фото "Української правди. Київ"

Як повідомили у КП "Київпастранс", трагічна подія сталася о 9:36 ранку.

"Тимчасово заблоковано рух трамваїв маршрутів №8, 22 та 29 по Харківському шосе – зупинка „Гашека" в напрямку станції метро „Лісова" з причини травмування пішохода, який переходив трамвайні колії в непередбаченому для цього місці".

На місце події направили відповідальні служби КП "Київпастранс". 

 Фото "Української правди. Київ"
Фото "Української правди. Київ"

Українська правда. Київ   
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