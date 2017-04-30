На зупинці "бульвар Ярослава Гашека" зупинилися більше 10 трамваїв у напрямку Дарницької площі.
Подія сталася близько 10 ранку 30 квітня.
На місці працює поліція, стоїть машина швидкої.
Станом на 10:15 "швидка" поїхала.
За даними порталу ДТП.kiev.ua, трамвай переїхав людину, яка перебігала колії. Постраждалого забрали до лікарні.
Згодом у ДПТ.kiev.ua відзначили, що постраждала літня жінка. Врятувати її життя не вдалося.
Станом на 11:40 рух трамваїв у напрямку Дарницької площі заблоковано.
|Фото "Української правди. Київ"
Як повідомили у КП "Київпастранс", трагічна подія сталася о 9:36 ранку.
"Тимчасово заблоковано рух трамваїв маршрутів №8, 22 та 29 по Харківському шосе – зупинка „Гашека" в напрямку станції метро „Лісова" з причини травмування пішохода, який переходив трамвайні колії в непередбаченому для цього місці".
На місце події направили відповідальні служби КП "Київпастранс".
|Фото "Української правди. Київ"
|Фото "Української правди. Київ"
Українська правда. Київ
|28.04.2017, 14:40
Володимир Прокопів
|27.04.2017, 12:50
Геннадій Пліс