На Подолі руйнують будинок-пам’ятку. ФОТО. Відео





У Києві руйнують прибутковий будинок XIX ст. чернігівського купця Вертипороха на вулиці Межигірській, 33/19, який є щойно виявленим об’єктом культурної спадщини.

Про це "Українській правді. Київ" повідомила киянка Олена.

"У нас тут будинок розбивають... Перехрестя Щекавицької та Межигірської. Той, що розвалювався. Робота кипить. Працюють лопатами і гідро молотами. Вже частину стіни розбили й віконні рами виламали", - розповіла вона.

Як відомо, раніше екс-депутат Київради Олена Терещенко-Єскіна розповіла, що цей будинок у числі тих, які можуть зникнути найближчим часом.

"Абсолютно унікальний будинок, який пережив низку підпалів, не лише свідомо доведений до аварійного стану, а майже остаточно знищений його власником ТОВ "Подол інвест", у користуванні якого також знаходиться і земельна ділянка. Злочинці продовжують руйнувати об’єкт культурної спадщини, паралельно шукаючи зацікавлених покупців", - писала у лютому в колонці для "Української правди. Київ" Терещенко-Єскіна.

Вона додала, що дуже дивно виглядає ситуація, коли при наявності охоронного договору, укладеного у 2012 році, київська влада не застосовує жодних заходів впливу для порятунку "перлини Подолу", а поліція продовжує ігнорувати заяви про злочин.

У лютому 2014 року напівзруйнований будинок на Щекавицькій, 19/33 димів кілька днів, але, за словами місцевих жителів, міські служби тоді нічого не робили, посилаючись на те, що це – приватна власність.

"Українська правда. Київ" намагалася отримати з цього приводу коментарі головного архітектура Києва Олександр Свистунова, однак він на дзвінки не відповідає.

У прес-службі Прокуратури Києва, яка у 2014 році відкривала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 367 КК України (службова недбалість), щодо керівників двох приватних фірм, дії яких призвели до руйнування старовинної будівлі в історичній частині Подолу, пропросили звернутися до них з цього питання 3 травня.

Ірина Балачук, "Українська правда. Київ"