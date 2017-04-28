У контрактах на будівництво Подільського моста виявили порушень на 129 мільйонів

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28.04.2017  18:38


Фото elektraua.livejournal.com

Київська адміністрація виявила порушення на 129 мільйонів гривень в укладених контрактах на будівництво Подільсько-Воскресенського мосту.

Про це повідомляють "Українські новини" з посиланням на результати аудиту.

Аудит проведено для фінансової діяльності КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд Києва" як замовника під час виконання контрактів, укладених з компанією "Містобуд" на будівництво Подільсько-Воскресенського мосту через Дніпро.

Загалом під час аудиту встановлені фінпорушення на суму 129 мільйонів 482,9 тисячі гривень, які призвели до втрат у 16 мільйонів 835,62 тисяч гривень.

Відзначається, що КП не забезпечило належного контролю над освоєнням коштів, які передавалися компанії "Містобуд" для придбання металоконструкцій і матеріалів для будівництва.

Зокрема, виявлено завищення вартості виконаних робіт на 16 мільйонів 789,656 тисячі гривень.

За результатами інвентаризації матеріалів для будівництва підтверджені тільки залишки металоконструкцій, придбані в 2007-2015 роках на суму 43 мільйони 536 тисяч гривень із загальної суми невідпрацьованих запасів 180 мільйонів 700,341 тисячі гривень.

Як відомо, потенційні німецькі інвестори проекту Подільсько-Воскресенського мосту в Києві оцінюють його вартість в 300 мільйонів євро.
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