ДАБІ призупинила забудову Сінного ринку. Документ

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28.04.2017  17:24


Державна архітектурна-будівельна інспекція з 27 квітня призупинили будівництво ЖК "Ярославів град" на місці Сінного ринку.

Про це у facebook повідомив нардеп Сергій Лещенко.

"Проміжна перемога! Державна архітектурна-будівельна інспекція після розгляду мого депутатського запиту від учорашнього дня призупинила будівництво на місці Сінного ринку", - написав він.

"Для некиян поясню – оточення колишнього генпрокурора Яреми хоче збудувати фактично спальний район – 14 будинків, понад 800 квартир – в історичному центрі Києва, біля Львівської площі. Тепер процес будівництва має бути заморожений до усунення порушень вимог законодавства – в першу чергу поверховості та масштабів забудови", - додав нардеп.

Лещенко наголосив, що ніхто не виступає за те, щоб на місці Сінного ринку ще 20 років був смітник та пустир.

"Але будівництво має відповідати здоровому глузду та закону – що передбачає зменшення запланованого житлового комплексу", - підсумував депутат.

Як відомо, скандал із забудовою колишнього ринку спалахнув ще 2015 року, коли тут почали рити котлован і забивати палі.  

Міська влада і активісти були категорично проти багатоповерхової забудови, яка б псувала вигляд центру міста.

Компанія, що виступає підрядником, запевняла, що роботи – підготовчі, а затвердженого проекту поки що немає. 

У квітні 2016 року столичне управління Нацполіції відкрило кримінальне провадження з приводу відчуження земділянки (2004 року Київрадою було передано в оренду на 10 років) за статтею "Службова недбалість". 

У вересні 2016 року Голосіївський райсуд наклав арешт із забороною відчуження на земельну ділянку колишнього ринку.  

Але вже у листопаді 2016 року на вулиці Бульварно-Кудрявській, 17, де був Сінний ринок, відновилося будівництво, а в мережі з'явився сайт з продажу квартир у майбутніх будинках.

Громада виступає проти цієї забудови. 

7 квітня мер Києва Віталій Кличко заявив, що забудовник території колишнього Сінного ринку має до 15 квітня надати інформацію про наявну дозвільну документацію. 

12 квітня після низки акцій протесту і звернень Кличко доручив Департаменту державної архітектурно-будівельної інспекції терміново провести виїзну перевірку відповідності документів за місцем будівництва.

Активісти заявляють, що будівництво на місці Сінного ринку не має усіх необхідних документів, а на мітингах проти цієї забудови вони отримують натяки і погрозі від тітушок.

Замовник ЖК "Ярославів град" ТОВ "Емпоріум Пропертіз" переконує, що має всі необхідні документи на забудову, а до погроз активістам не має жодного стосунку.  

Громада вимагає зниження висотні комплексу з запланованих 81 метра до дозволених законом у цій частині міста 27 м.  
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