Активісти пропонують Кличку преміювати чиновників, які їздять на роботу велосипедом

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28.04.2017  12:47


Фото kievcity.gov.ua

Асоціація велосипедистів Києва закликає мера столиці Віталія Кличка розпочати практику преміювання співробітників КМДА за поїздки велосипедом на роботу.

Про це повідомляє "Хмарочос".

"25 квітня на акції "Велосипедом на роботу" Віталій Кличко привселюдно запропонував нагородити Влада Самойленка, який працює в Департаменті транспортної інфраструктури КМДА, за їзду на роботу на велосипеді. Таке преміювання може стати початком традиції мотивації співробітників КМДА до використання велосипедного транспорту", - йдеться у зверненні до мера.

В АВК наголосили, що їздить на роботу на велосипеді не лише Самойленко. Такий транспорт обирають головний спеціаліст у Департаменті транспортної інфраструктури Віктор Петрук та співробітник Департаменту містобудування та архітектури Олександр Григор’єв.

"Кожен з цих трьох без жодних премій реалізують Нову транспортну політику Києва і допомагають досягти запланованого в Стратегії 2025  розподілу користування транспортом, де велосипеду відводиться цілих 5% від усіх поїздок містом", - йдеться в повідомленні.

В Асоціації велосипедистів заявили, що Київ, у разі запровадження "премій" для велосипедистів, приєднається до західноєвропейських країн, які підтримують велотранспорт на національному рівні.

Зокрема, у Нідерландах раз на 3 роки мешканці можуть купити велосипед, що не оподатковується, вартістю до 749 €.

У Данії діє система надання компанією-роботодавцем велосипедів співробітникам. Такі велосипеди не підлягають оподаткуванню, якщо використовуються виключно для ділових поїздок або поїздок з дому на роботу.

З 2012 року в Німеччині працює схема компенсації витрат на велосипед JobRad (поїздка на роботу), за якою компанія може надає співробітнику велосипед, вартість якого вираховується з зарплати в розмірі 1% від ціни велосипеду на місяць.

При цьому компанія може взяти на себе зобов’язання самостійно покрити вартість велосипеда. Велосипед може використовуватися як у службових так і персональних цілях.
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